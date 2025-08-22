Más de 1.300 menores de zonas desfavorecidas de Málaga participan en las 25 escuelas de verano de la Junta

Más de 1.300 menores, 677 niñas y 639 niños, de 16 zonas desfavorecidas de la provincia de Málaga han participado este año en las 25 escuelas de verano que ha mantenido la Junta de Andalucía a través del Programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, ha valorado el "buen funcionamiento" de este recurso que "en 2023 ya alcanzó la cifra histórica de 25 escuelas en la provincia de Málaga, donde destaca el buen trabajo de sus equipos profesionales".

Con una inversión de 850.000 euros estas escuelas favorecen "el refuerzo de la atención a la infancia y adolescencia más vulnerable de menores de entre tres y 15 años" ha explicado Sarabia, "con un programa en el que se garantiza una oferta educativa y de ocio a lo largo del verano, pero también las tres comidas del día --desayuno, comida y merienda--".

Se trata de "escuelas inclusivas en las que los niños y niñas con distintas necesidades tienen totalmente garantizada su inserción", ha asegurado Sarabia, que ha informado del fomento de empleo que conlleva su desarrollo en la provincia de Málaga con la contratación de 150 profesionales.

Las escuelas de verano de este año se desarrollan en los municipios de Málaga, Álora, Benaoján, Pizarra, Torremolinos, Cártama, Vélez-Málaga, Marbella, Ronda y Antequera.

Las 25 escuelas se realizan en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades privadas para programas de Solidaridad y Garantía Alimentaria y están gestionadas por asociaciones con amplia experiencia: Nueva Alternativa de Intervención y Mediación, Asociación Animación Malacitana, Incide, Asociación de Promoción e Investigación Giatana de la Axarquía, Asociación Trans, Asociación Marbellí Sociocultural A Sueti Calli, Asociación Montaña y Desarrollo Serranía de Ronda, Asociación Casas de Asís y Asociación Integración para la vida Inpavi.

A estas entidades se suma DYA-R, asociación que dirige la escuela 'Inno verano: escuela abierta', subvencionada por primera vez en el marco de este programa para menores de La Corta, Monte Pavero y Carlinda.

Las escuelas de verano son, además, un recurso que permite la conciliación familiar y laboral para los padres que tengan un empleo pero también supone una ayuda para aquellos que están en búsqueda de trabajo o formándose para intentar conseguirlo.

La mayoría de estos campamentos de verano se desarrollan en centros educativos de primaria durante los meses de julio y agosto. Todos los programas están conformados por actividades de educación a través del ocio y de refuerzo educativo.