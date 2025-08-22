El obstáculo que habrá que salvar para construir 1.400 VPO: el gran oleoducto que conectó Málaga con Ciudad Real

En plena crisis de vivienda en Málaga, hay un sector en una de las principales zonas de extensión de la capital especialmente estratégico por la gran bolsa de suelo que posee para la construcción de VPO, junto a otros usos como el logístico o el industrial: Buenavista.

Unos terrenos que se hicieron de sobra conocidos debido a la aspiración fallida del Ayuntamiento de Málaga de acoger la Expo 2027, ya que era en esta ubicación donde se proyectaba la construcción de los pabellones junto a un desarrollo residencial que tendría uso durante el acontecimiento y después pasaría a formar parte del parque público de vivienda.

Esa segunda parte, la residencial, se ubica en suelos pertenecientes al Gobierno -a través de Sepes-, y en ellos está prevista la construcción de 1.362 VPO en 14 edificios, 12 de ellos de planta baja + 4 y otros dos de planta baja + 5, además de 846 plazas de aparcamiento estándar y 23 de movilidad reducida, entre otros usos.

Una imagen de los terrenos de Buenavista / L.O.

El desarrollo de este sector está ya en marcha con la tramitación del proyecto de urbanización, que transformará los suelos, ahora totalmente yermos y abandonados, en un gran barrio con parcelas dispuestas para la construcción de los bloques de las futuras VPO.

No obstante, antes de que comiencen los movimientos de tierra, los promotores -en este caso, tanto el Gobierno como el Ayuntamiento de Málaga vía convenio-, deberán hacer frente a un importante obstáculo, que está curiosamente vinculado al pasado de la ciudad como principal nodo de transporte marítimo y ferroviario de crudo.

267 kilómetros de oleoducto

Se trata del gran oleoducto que conectaba al Puerto de Málaga con el complejo industrial de Puertollano, en Ciudad Real, que también atravesaba Córdoba, con una longitud de 267 kilómetros. Se inauguró en 1965 y se mantuvo en funcionamiento hasta el 2000, un año después de que la dársena malagueña abandonase el tráfico de crudo.

En amarillo, tramo a demoler en Buenavista. / L.O

La vinculación de este oleoducto con las VPO de Buenavista se debe a que esos terrenos aún conservan un tramo de un kilómetro de esta gran canalización de acero, que es el principal escollo que deberán solventar para empezar las obras de urbanización, según se recoge en el proyecto.

De hecho, para acometer el desmantelamiento del oleoducto, Sepes se puso en contacto con Repsol, la empresa que fue gestora del transporte de crudo en Málaga, para que aportara indicaciones precisas sobre cómo abordar la demolición.

Desmantelamiento

En primer lugar, se deberá acordonar la zona y establecer un acceso restringido al área de trabajo donde se realizará la excavación que dejará al descubierto el tubo. En concreto, se destaparán aquellos puntos donde se ejecutarán los cortes de la tubería con excavaciones laterales.

Según se indica en los documentos consultados por este periódico, previo a la demolición se llevarán a cabo "ciertas operaciones de seguridad". Por un lado, una medición de las condiciones de oxígeno, se taladrará con refrigeración de agua para "evitar puntos calientes y detectar la explosividad en el interior de la tubería".

Construcción del oleoducto entre Málaga y Puertollano. / Archivo Provincial

Habrá que efectuar labores de limpieza en la tubería y se analizará si quedan restos de crudo. En cuanto a la retirada, se trasladará la tubería a un lugar seguro transportada en camión debiendo estudiar si se califica como chatarra o como residuo tóxico peligroso, en cuyo caso deberá realizarse un seguimiento. Posteriormente se taponará la tubería inmediantemente después del corte.

Adiós al crudo en el Puerto de Málaga

El Puerto de Málaga mantuvo hasta 1999 el tránsito de crudo, que entonces era su principal mercancía con un volumen de tráfico de 7,3 toneladas en el último año de operatividad.

El adiós al crudo afectó al volumen de mercancías operadas en el Puerto de Málaga, que en 1999 se situaba en torno a las 9,2 toneladas anuales. Al año siguiente, con la suspensión del tráfico petrolero ese balance cayó hasta los 3,7 toneladas.

Los terrenos de Repsol, vistos desde los edificios de La Princesa. / Fernando Baudet

Hay que recordar que en aquellos años, Repsol decidió cerrar los depósitos que operaban en la ciudad -los conocidos 'terrenos de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII-, al tiempo que construyó un oleoducto entre Cartagena y Puertollano, acabando así con el tráfico de petróleo en Málaga.

