Los Puntos Violeta contra la violencia machista llegan a los paradores de Málaga

Paradores de Turismo de España instalará en sus cinco establecimientos en la provincia de Málaga Puntos Violeta, un instrumento para facilitar información sobre cómo detectar y actuar ante un caso de violencia machista, además de atender, apoyar y acompañar a las víctimas.

El secretario general de Paradores, Ricardo Mar Ruipérez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, visitaron el jueves el Parador Málaga Golf, donde ha sido instalado este primer Punto Violeta al que seguirán los Paradores de Málaga Gibralfaro, Antequera, Ronda y Nerja.

Explicaron que esta actuación se enmarca en el protocolo general de actuación firmado por el Ministerio de Igualdad y Paradores de Turismo de España por el que la cadena se compromete a colaborar en la lucha contra la violencia machista y facilitar la difusión y acceso a la información disponible a las víctimas y a su entorno, convirtiéndose así en una herramienta activa para eliminar la violencia de género.

El secretario general de Paradores, Ricardo Mar Ruipérez, destacó que «como empresa pública, desde Paradores tenemos la responsabilidad de ser un agente de cambio y servir como modelo».

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga resaltó «la importancia de este paso que da una entidad turística de la importancia de Paradores para la creación de espacios seguros donde las víctimas de violencia de género o cualquier persona podrán informarse de los recursos que ofrecen las administraciones públicas».