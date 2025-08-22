Renfe activa este fin de semana un plan con 102 autobuses por las obras en la línea Málaga-Sevilla

Renfe pondrá en marcha un servicio alternativo con 102 autobuses entre Málaga y Sevilla desde este viernes hasta el domingo. Este despliegue tiene su origen en las obras que Adif llevará a cabo en la línea ferroviaria para mejorar la capacidad hidráulica de la infraestructura entre Utrera y Pedrera.

La medida afectará a los trenes de Media Distancia convencional que conectan ambas ciudades andaluzas. Por lo tanto, los usuarios podrán completar sus trayectos por carretera con paradas en las principales estaciones del recorrido.

Cobertura del servicio

En total, serán 34 los trenes de Media Distancia convencional que se vean afectados durante el fin de semana: 12 el viernes, 10 el sábado y otros 12 el domingo. Para dar respuesta a esta situación, Renfe ha habilitado 102 autobuses que cubrirán tanto el recorrido completo como las paradas intermedias.

Los vehículos tendrán como origen o destino las estaciones de Sevilla-Santa Justa, San Bernardo y Dos Hermanas. Además, realizarán paradas en todas las estaciones del trayecto excepto en Bobadilla y El Chorro-Caminito del Rey, cuya movilidad se garantizará a través de un servicio de taxis concertados.

Alternativas para los viajeros de Cercanías

Los pasajeros con origen o destino en estaciones como Bellavista, Virgen del Rocío, Álora y Las Mellizas podrán completar sus trayectos mediante los servicios de Cercanías y trenes de proximidad. De esta forma, Renfe asegura la conexión con el resto de la red durante los días en los que se lleven a cabo las obras.

Con estas medidas, la compañía ferroviaria busca minimizar el impacto de los trabajos en la movilidad de los viajeros habituales de la línea, especialmente en un fin de semana en el que se espera un elevado volumen de desplazamientos.

Atención al cliente

Renfe ha activado un plan especial de información al viajero con avisos por megafonía en trenes y estaciones, además de mensajes específicos en la venta online. También se han reforzado los canales de atención al cliente para atender dudas sobre el servicio alternativo.

Los horarios, paradas y detalles del dispositivo de autobuses pueden consultarse en la web oficial de la compañía, donde se actualizará la información en tiempo real.