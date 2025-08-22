El SAS anuncia que ha realizado el 97,8% de las contrataciones previstas en su Plan de Verano en Málaga

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha anunciado este viernes que ya ha formalizado el 97,8% de los contratos contemplados para este verano en la provincia de Málaga, lo que se traduce en 5.406 contrataciones de las 5.527 previstas en el Plan de Verano 2025, diseñado para cubrir las vacaciones de los profesionales sanitarios.

Por su parte, los sindicatos han denunciado que, como advirtieron al inicio del verano, las previsiones del SAS eran insuficientes para cubrir las necesidades asistenciales de la población, que durante estos meses se multiplica debido a la llegada de turistas. Defienden que no se han cubierto todos los puestos de los profesionales que se han ido de vacaciones, lo que ha provocado un aumento de la sobrecarga de trabajo durante estos meses en los que, además, hay una mayor presión asistencial.

Según el SAS, el objetivo de este dispositivo especial es precisamente garantizar la cobertura asistencial y la calidad del servicio en una época marcada por el incremento de la demanda sanitaria en algunas zonas y las vacaciones de la plantilla estructural.

Contrataciones en Andalucía

A nivel autonómico, han asegurado que se ha realizado ya el 98,7% de los contratos previstos para este verano, lo que se ha materializado en 35.032 contrataciones, con una duración media de dos meses y medio, en hospitales y centros de atención primaria de toda Andalucía.

Por categorías profesionales, han destacado el caso de los facultativos especialistas de área, donde se ha alcanzado el 119% de lo previsto, lo que supone una cobertura casi un 20% superior a la inicial. En cuanto a la ejecución del plan en el área de enfermería, han resaltado que “se ha dado ya un cumplimiento cercano al 98% en el conjunto de la comunidad”. En el ámbito de los técnicos sanitarios, la ejecución ha superado el 100%, según los datos proporcionados por el SAS.

Por provincias

Por provincias, han precisado que en el caso de Almería (102,7%), Cádiz (100,3%) y Sevilla (101,4%) se han superado las previsiones. Mientras que en el resto de provincias se mantiene en “niveles próximos al cien por cien”: Córdoba (95,4%), Granada (95,5%), Huelva (96,0%), Jaén (97,1%) y Málaga (97,8%, 5.406 de 5.527).

Asimismo, el SAS ha destacado que en todas las provincias, salvo en Granada, Huelva y Jaén, se han contratado más profesionales médicos. En el caso de las enfermeras, han afirmado que el cumplimiento global del plan en Málaga ha sido superior a las contrataciones inicialmente contempladas (100,4%).

Valoración de los sindicatos

“Las previsiones del SAS eran muy inferiores a las necesidades de la sanidad malagueña”, ha señalado Juan José Sánchez, secretario provincial de Satse Málaga. “No ha sido capaz de cumplir ni siquiera el 100% sus propias previsiones, que eran ridículas”, ha añadido el responsable sindical, que ha criticado que, en lugar de reforzar los centros de salud de la costa, se han cerrado por las tardes. “La realidad es que no han cubierto las vacaciones de ninguna matrona del Distrito de Atención Primaria de Málaga”, ha agregado Sánchez, que ha asegurado que se ha dado la misma situación en la categoría de fisioterapeutas. “Con lo cual se siguen acumulando las listas de espera y los ciudadanos tienen que seguir recurriendo a los fisioterapeutas privados”.

La secretaria de organización de UGT de la sección sindical del Hospital Regional, Conchi Quintana, ha recordado que las previsiones de contratación contempladas en el Plan de Verano se habían reducido respecto a otros años. “Venimos sufriendo recortes desde el año 2022 en la planificación del verano”, ha señalado Quintana, que ha subrayado que hay que partir de la base de que “en verano nunca se sustituye todo”. La representante de UGT ha insistido en que, actualmente, la situación del Hospital Regional es “insostenible”, ya que solo se cubre un tercio del personal que se va de vacaciones.

Situación de las Urgencias

Para CCOO, “no ha habido suficientes profesionales para cubrir la demanda”, en palabras de Álvaro Cárdenas, delegado del sindicato en el Hospital Regional de Málaga, que coincide en que las previsiones y contrataciones efectuadas por el SAS han sido insuficientes. Según ha explicado, ha habido muchos puestos que no se han cubierto, sobre todo, en ciertas categorías, como la de los técnicos sanitarios.

“La prueba es que se han tenido que cerrar resonancias magnéticas por la falta de técnicos”, ha apuntado el representante sindical, que ha resaltado que la falta de sustituciones ha provocado también el cierre de plantas y camas durante el verano. La situación también ha sido crítica en el servicio de Urgencias del hospital, donde no ha habido “suficiente personal" para hacer frente al gran aumento de demanda que se ha producido.

Por parte del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Diego Villaespesa, también ha defendido que las contrataciones de verano han sido “insuficientes” y que, como viene siendo habitual, no se han cubierto todos los efectivos que se marchan de vacaciones. Asimismo, el delegado del SMM en el Hospital Clínico ha puesto el foco en el servicio de Urgencias del centro, pues ha denunciado que la falta de personal está provocando que los profesionales lleguen a hacer hasta siete u ocho guardias al mes. “Hay muchos días que faltan incluso dos o tres profesionales por falta de personal”, ha subrayado.

El SAS ha recordado que las estimaciones para esta planificación estival se han realizado tomando como referencia los datos de demanda asistencial registrados en los últimos veranos y que estaban diseñadas para adaptarse en todo momento. “La ejecución actual confirma el compromiso de la sanidad pública andaluza con la accesibilidad y la seguridad de los pacientes, incluso en los periodos de mayor complejidad organizativa debida al merecido descanso de los profesionales”, han asegurado este viernes en un comunicado.