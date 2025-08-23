El gordo de Cervezas Victoria: ¿cuál es la historia de este dibujo?

Sudando, con su calva reluciente y pasándose un pañuelo por ella para secarse el sudor. Su sombrero de paja tipo 'canotier', elegante, en la otra mano y la mirada puesta en una cerveza Victoria -"Malagueña y Exquisita"- servida en un vaso y su botella al lado. Este dibujo ha formado parte del imaginario colectivo de los malagueños desde hace 100 años. Incluso cuando la marca se perdió y dejó de comercializarse en grandes cantidades. La fábrica de Málaga cerró. Pero Cervezas Victoria seguía siendo un referente para muchos, en gran parte por el dibujo que la acompañaba. Detrás de esta imagen, que ha superado la prueba del tiempo para convertirse en inmortal, hay un ilustrador malagueño que dejó su arte en los años 50 y 60. Esta es su historia.

Rafael Sánchez Campos murió hace más de 50 años, pero muchos de sus dibujos le han sobrevivido dejando un legado que da muestra de su maestría. El 'calvo de la Victoria' es quizá el más conocido. La prehistoria de este dibujo hay que buscarla, segn fuentes de la familia Franquelo (antigua dueña de la marca) en 1928, cuando nace el producto. Luis Franquelo Carrasco, el fundador, viajó a Alemania y allí encontró la inspiración para el anuncio, que luego haría la histórica agencia de publicidad malagueña Diana. En un principio, el protagonista del dibujo era un señor bastante aristocrático con chistera. Hacia 1939, Rafael Sánchez Campos se encargó de adaptar el dibujo, haciéndolo mucho más popular. El aristócrata alemán se convirtió, gracias a su genial pluma, en un gordo feliz en la terraza de los Baños del Carmen. Rápidamente creció la popularidad del dibujo y de la marca, convirtiéndose en un icono malagueño que va más allá de su origen.

Dibujante precoz

Sánchez Campos quizá no era consciente de lo que iba a suponer este cambio de imagen, ya que acometió este dibujo a sus 17 años. Nacido en 1922, siempre demostró una gran habilidad por el dibujo. Su viuda, María Rando, recordaba que "en el colegio de San Pedro y San Rafael haca dibujos y a cambio los niños le hacían los deberes".

Rafael Sánchez Campos, con gafas en primer plano, en una comida. / L. O.

Su habilidad era tal, que su madre lo apunta a la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, se da la curiosa circunstancia de que al cabo de pocas semanas, su profesor le dice a su madre que Rafael no vuelva. La razón del docente dejó sin palabras a la madre: "Llévese al niño porque no tengo nada que enseñarle". A partir de entonces empezó una formación autodidacta, que además encajaba con su carácter bohemio y poco dado a estar bajo el control de un jefe.

Su lugar de trabajo favorito era la mesa de la cocina de su vivienda, cercana a la plaza de la Merced. Allí hizo multitud de dibujos publicitarios que marcaron la imagen de Málaga y los recuerdos de miles de malagueños. Aquellos que recuerden la histórica papelería Denis, el restaurante La Alegría, Casa Pedro, la discoteca Pippers o la gaseosa La Alcazaba tendrán también en su memoria los logotipos y dibujos con los que eran identificados. Todos ellos salieron del arte de Rafael Sánchez Campos. Pero también dio forma a los inicio del turismo en la Costa del Sol, ilustrando mapas y publicidades de hoteles, lo que da una muestra de la popularidad y reconocimiento de este ilustrador.

Imagen del restaurante La Alegría, también obra de Sánchez Campos. / L. O.

Sin embargo, Sánchez Campos murió con apenas 51 años, en 1974, cuando estaba en el culmen de su carrera.