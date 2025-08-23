Investigación
Críos armados y un patinete para huir: así evitó la policía un crimen de impronta sueca en Fuengirola
Los jóvenes, de 16 y 19 años y reclutados en su país para culminar un asesinato, tenían en su piso de Los Pacos dos pistolas que lucían la misma cinta adhesiva que fue hallada en la vivienda de sus compatriotas, también detenidos por hacerse cargo de la logística
Los investigadores apenas tardaron 48 horas en localizar a dos chavales de 16 y 19 años que habían volado el 29 de junio desde Gotemburgo a Málaga con un siniestro objetivo. Las autoridades nórdicas y Europol alertaron tres días antes de que los chicos, el más pequeño fugado de un centro de menores de su país, se habían desplazado a la Costa del Sol para llevar a cabo una ejecución con el apoyo logístico de otro grupo de compatriotas que ya llevaba un tiempo asentado en Marbella. La principal hipótesis es lo que en Suecia no es noticia. Que chicos jovencísimos sean reclutados a través de redes sociales o plataformas encriptadas a cambio de una cantidad de dinero importante para esa edad, pero irrisoria para un sicario profesional. «En Suecia pueden encargar un crimen por diez kilos de marihuana», asegura un investigador.
Los agentes del Greco Costa del Sol y de la Udyco, élite de la lucha contra el crimen organizado de la Policía Nacional, localizaron la base de los jóvenes en un piso de Los Pacos, zona de Fuengirola conocida por acoger a una amplia comunidad de ciudadanos nórdicos. Vigilancias de veinticuatro horas que los primeros días arrojaron poco interés policial. Entraban y salían con la indumentaria propia del tórrido verano malagueño, iban al supermercado o cogían algún Uber para desplazarse por la localidad.
La visita
El 1 de julio cambia todo. Los jóvenes, con antecedentes en su país por delitos violentos menores y tráfico de drogas a pequeña escala, recibieron en su alojamiento a varios compatriotas asentados en Marbella que los agentes reconocieron por investigaciones previas vinculadas al tráfico de cocaína y marihuana. Entre otras cosas, los visitantes subieron a la vivienda un patinete eléctrico y se fueron sin él, un detalle que no gustó a los policías por ser un transporte que en el feroz crimen organizado sueco se usa con frecuencia tras una acción violenta. Ofrecen una extraordinaria movilidad en el entorno urbano y no dejan el rastro de un vehículo a motor.
La entrega presagiaba acción y llegó la misma noche, cuando los aspirantes a sicarios salieron de la vivienda con el patinete y uniforme de trabajo. Pese al calor de esas fechas, llevaban chándales oscuros de manga larga y ocultaban su rostro con capuchas, pasamontañas y mascarillas. Pusieron rumbo al paseo marítimo de Fuengirola y los agentes decidieron actuar para evitar cualquier posibilidad de atentado. Los interceptaron cerca del pub donde hace unos meses fueron asesinados a tiros dos ciudadanos escoceses.
Iban desarmados. Los investigadores creen que salieron para hacer labores de reconocimiento del terreno o para estudiar las rutinas de su objetivo, pero en el registro del piso de Los Pacos sí encontraron lo que buscaban. En el segundo cajón de un armario había dos pistolas municionadas con sus respectivos cargadores y los números de serie borrados. Las armas lucían en sus empuñaduras cinta adhesiva como la que usan los aficionados al CrossFit para evitar rozaduras y callos. Eran de color camuflaje, como el rollo con la misma cinta que los policías encontraron en la vivienda de Marbella donde fueron detenidos poco después los hombres implicados en la entrega del patiente eléctrico. «Seguramente las pusieron para asegurarse de no dejar restos biológicos en la empuñadura y tenían previsto quitarlas tras el crimen», apunta el investigador.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cadena danesa de muebles JYSK abre dos nuevas tiendas en Málaga que arrancan con descuentos
- ¿Abren hoy las tiendas en Málaga siendo festivo?
- El obstáculo que habrá que salvar para construir 1.400 VPO: el gran oleoducto que conectó Málaga con Ciudad Real
- Estabilizado el incendio en el Cerro de la Tortuga en Málaga capital
- Crecen los barrios saturados de pisos turísticos en Málaga: 'Ha desbordado cualquier previsión
- Así ha sido el rifirrafe en X entre Pitingo y la edil socialista malagueña Rosa del Mar
- Controlado el incendio declarado en una zona de matorral del Monte Coronado
- Una gran rotonda dará acceso a las nuevas cocheras de la EMT y a los talleres de Renfe