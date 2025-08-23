Críos armados y un patinete para huir: así evitó la policía un crimen de impronta sueca en Fuengirola

Los investigadores apenas tardaron 48 horas en localizar a dos chavales de 16 y 19 años que habían volado el 29 de junio desde Gotemburgo a Málaga con un siniestro objetivo. Las autoridades nórdicas y Europol alertaron tres días antes de que los chicos, el más pequeño fugado de un centro de menores de su país, se habían desplazado a la Costa del Sol para llevar a cabo una ejecución con el apoyo logístico de otro grupo de compatriotas que ya llevaba un tiempo asentado en Marbella. La principal hipótesis es lo que en Suecia no es noticia. Que chicos jovencísimos sean reclutados a través de redes sociales o plataformas encriptadas a cambio de una cantidad de dinero importante para esa edad, pero irrisoria para un sicario profesional. «En Suecia pueden encargar un crimen por diez kilos de marihuana», asegura un investigador.

Los agentes del Greco Costa del Sol y de la Udyco, élite de la lucha contra el crimen organizado de la Policía Nacional, localizaron la base de los jóvenes en un piso de Los Pacos, zona de Fuengirola conocida por acoger a una amplia comunidad de ciudadanos nórdicos. Vigilancias de veinticuatro horas que los primeros días arrojaron poco interés policial. Entraban y salían con la indumentaria propia del tórrido verano malagueño, iban al supermercado o cogían algún Uber para desplazarse por la localidad.

La visita

El 1 de julio cambia todo. Los jóvenes, con antecedentes en su país por delitos violentos menores y tráfico de drogas a pequeña escala, recibieron en su alojamiento a varios compatriotas asentados en Marbella que los agentes reconocieron por investigaciones previas vinculadas al tráfico de cocaína y marihuana. Entre otras cosas, los visitantes subieron a la vivienda un patinete eléctrico y se fueron sin él, un detalle que no gustó a los policías por ser un transporte que en el feroz crimen organizado sueco se usa con frecuencia tras una acción violenta. Ofrecen una extraordinaria movilidad en el entorno urbano y no dejan el rastro de un vehículo a motor.

La entrega presagiaba acción y llegó la misma noche, cuando los aspirantes a sicarios salieron de la vivienda con el patinete y uniforme de trabajo. Pese al calor de esas fechas, llevaban chándales oscuros de manga larga y ocultaban su rostro con capuchas, pasamontañas y mascarillas. Pusieron rumbo al paseo marítimo de Fuengirola y los agentes decidieron actuar para evitar cualquier posibilidad de atentado. Los interceptaron cerca del pub donde hace unos meses fueron asesinados a tiros dos ciudadanos escoceses.

Las pistolas halladas en la vivienda de los supuestos sicarios con la peculiar cinta adhesiva en la empuñadura. / L.O.

Iban desarmados. Los investigadores creen que salieron para hacer labores de reconocimiento del terreno o para estudiar las rutinas de su objetivo, pero en el registro del piso de Los Pacos sí encontraron lo que buscaban. En el segundo cajón de un armario había dos pistolas municionadas con sus respectivos cargadores y los números de serie borrados. Las armas lucían en sus empuñaduras cinta adhesiva como la que usan los aficionados al CrossFit para evitar rozaduras y callos. Eran de color camuflaje, como el rollo con la misma cinta que los policías encontraron en la vivienda de Marbella donde fueron detenidos poco después los hombres implicados en la entrega del patiente eléctrico. «Seguramente las pusieron para asegurarse de no dejar restos biológicos en la empuñadura y tenían previsto quitarlas tras el crimen», apunta el investigador.

