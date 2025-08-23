El Puerto de Málaga supera los 450.000 pasajeros, un 18% más que el año pasado

Los puertos andaluces recibieron entre enero y julio de 2025 un total de 595.749 pasajeros de cruceros, lo que representa un aumento del 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Durante estos siete meses, recalaron 435 buques, es decir, un 26,4% más que en 2024.

Destaca el Puerto de Málaga, con 453.650 pasajeros, un aumento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior situándose sólo por detrás del Puerto de la Bahía de Algeciras, que recibió poco más de tres millones de pasajeros, incluyendo tanto línea regular como cruceros, lo que supone una subida del 7,9%. Por su parte, el Puerto de la Bahía de Cádiz contabilizó 309.492 pasajeros, reflejando un decrecimiento del 4,9%.

Puertos con menor tráfico

Detrás de estos puertos se encuentran otros con menor tráfico de pasajeros, como el Puerto de Almería, que contabilizó 432.984 pasajeros, lo que supone un descenso del 6,8 %, en Motril (Granada) se registraron 110.687 pasajeros, con un incremento del 1,2 %, mientras que Huelva recibió 29.337 pasajeros, un 13,6 % menos, y finalmente, el Puerto de Sevilla contabilizó 10.155 pasajeros, reflejando un descenso del 15,6 %.

Número de buques

En cuanto al tráfico de buques de crucero, el Puerto de Málaga acumuló 172 buques, lo que supone una subida del 44,5%, seguido del Puerto de la Bahía de Cádiz, con 169 buques y un aumento del 12,7%, mientras que Sevilla registró 45 cruceros, reflejando una subida del 18,4%.

Detrás de estos, el Puerto de Motril contabilizó 25 buques de crucero, con un incremento del 66,7 %, mientras que Almería registró 17 buques, reflejando una subida del 41,7 %, y finalmente, Huelva experimentó una bajada del 30 %, con un total de 7 buques durante este periodo.

A nivel nacional

A nivel nacional, los puertos españoles han experimentado la llegada de 22.977.322 cruceristas, que muestra una subida general del 6,5 %, destacando entre ellos los tres puertos más concurridos de pasajeros. Esta lista esta encabezada por Baleares, que recibió 5.476.682 pasajeros y registró un incremento del 1,2 %, situándose como el más importante del país; seguido por Santa Cruz de Tenerife, con 4.223.463 pasajeros y una subida del 10,6 %, y en tercer lugar Barcelona, que contabilizó 3.068.728 pasajeros, con un aumento del 8,2 %.

Finalmente, en cuanto al número de buques de crucero a nivel nacional, el puerto que más movimiento registró fue Barcelona, con 463 buques y una subida del 16,3 %; seguido por Las Palmas, con 459 cruceros y un incremento del 31,1 %, mientras que Baleares contabilizó 428 buques, reflejando una subida del 12 % durante este periodo.