La Feria de Málaga se salda con más visitas, más uso de transporte público y un Real que gana presencia

Tras el fin de fiesta ayer sábado, toca hacer balance de esta última edición de la Feria de Málaga. Tras más de una semana de celebración, el Ayuntamiento de Málaga, como ya es tradicional, ha aportado las cifras que la Feria ha dejado en estos días, en un resumen que deja ver que las fiestas de la capital siguen siendo un foco de atracción para malagueños y turistas. Ha habido más visitas a las diversas actividades y espectáculos programados, más uso de transporte público, un leve aumento en la recogida de residuos y las incidencias ocurridas no han sido de extrema gravedad. Y un año más se ha constatado que el Real del Cortijo de Torres gana enteros frente a una Feria del Centro que se aleja de las multitudes de otras ediciones.

Así, según los datos municipales, los casi 200 espectáculos musicales y artísticos que se han ido celebrando estos días pasados han recibido un total de 965.726 visitas frente a las 897.616 que se registraron el año pasado.La cifra aglutina los asistentes a la programación ofrecida en el Centro, el Real (incluida la Explanada de la Juventud) así como los fuegos artificiales, la romería y el pregón. De estos datos se desprende que el número de asistentes al espectáculo de drones y piromusical así como al pregón se ha incrementado mientras que el público de la romería se mantiene; por su parte, los asistentes a la programación del Centro han sido 282.900 (frente a los 285.100 de la pasada edición) y los de las actividades programadas en el Real de Cortijo de Torres suman 294.626 personas frente a las 225.916 del año pasado.

Del total de espectadores, el Auditorio Municipal ha contado con alrededor de 81.000 personas, casi 14.000 más que en 2024. Como viene siendo habitual, la Feria comenzó con el espectáculo de drones y fuegos artificiales el viernes 15 agosto, patrocinado por Mahou-San Miguel y El Corte Inglés, que congregó a 372.000 personas. El sábado 16 tuvo lugar la tradicional romería urbana al Santuario de la Victoria, con la periodista y presentadora Toñi Moreno como abanderada de la Feria, que contó con más de 5.000 asistentes a lo largo de su recorrido. Ese mismo día, en el Real del Cortijo de Torres, al pregón que ofreció el escritor Javier Castillo asistieron 11.200 personas; todo ello precedió al encendido del alumbrado que en esta edición ha estrenado nueva portada inspirada en el ‘Quiosco del Embarcadero de la Reina’.

Espectáculos ecuestres

En el Real ha habido espectáculos muy diversos durante estos días de fiestas, con el caballo como uno de los principales protagonistas. Este año, que como novedad se han expedido credenciales con QR, se han contabilizado 1.514 acreditaciones para el acceso de caballos y carruajes al Real de la Feria (107 más que el año pasado), de los que 1.292 han sido para monturas y 222 para enganches. El día de mayor afluencia de caballos fue el martes 19, con 404 animales y 75 carruajes. Por su parte, por el Centro de Exhibición Ecuestre han pasado en esta edición de la Feria alrededor de 26.000 espectadores.

Caballistas en el Cortijo de Torres / Álex Zea

En cuanto a los más pequeños, la Caseta Municipal Infantil ha ofrecido espectáculos de teatro y magia y ha congregado a 6.150 personas. Por su parte, la Caseta Municipal de Verdiales ha sido visitada por 27.000 personas. En lo que respecta a la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, que ha contado con 55 espectáculos de baile y cante de la mano de grandes artistas locales, han acudido 34.476 personas.

A estos asistentes, se suman los 120.000 jóvenes que han acudido a las actuaciones gratuitas de diferentes DJs organizadas por el Área de Juventud en la Explanada de la Juventud.

Programación de la Feria del Centro

Respecto a la programación de la Feria del Centro, el Consistorio calcula que la Fiesta de Verdiales ha congregado unas 57.700 visitas, y el escenario de Folclore Popular Malagueño, alrededor de 34.600 asistentes, ambos en calle Larios. El flamenco en la Peña Juan Breva ha reunido durante estos días a 4.800 espectadores.

Una estampa de la Feria de Málaga este sábado / Álex Zea

Transporte público

En lo que respecta al transporte público, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ha registrado durante los ocho días que ha durado la Feria de Málaga un total de 1.574.424 desplazamientos, lo que supone un incremento del 2,6% con respecto al año 2024 y con los mismos días de funcionamiento. En este tiempo, los usuarios han podido contar con una oferta de servicio de autobús durante las 24 horas con la flota completa de la EMT (300 autobuses)..

Además, al servicio ordinario que presta la EMT durante el día, se ha sumado la habilitación de 16 líneas especiales a partir de las 20.00 horas que han conectado todos los distritos de la ciudad con el Real. A ello hay que añadir la línea F que enlaza la Feria del Centro con el Cortijo de Torres durante las 24 horas, así como la línea F durante el día y la noche (24 horas de funcionamiento ininterrumpido desde el mediodía del sábado 16 hasta la mañana de hoy, domingo 24). El dispositivo ha supuesto incrementar los servicios una media del 25%, llegando hasta un 40% sobre la oferta de un día normal y hasta un 70% los fines de semana y festivos, teniendo en las horas punta todos los autobuses disponibles en la calle.

En lo relativo a la movilidad, este año también se ha organizado un dispositivo especial para el servicio de taxis y las paradas de los mismos. Así, para atender la demanda de este servicio durante las jornadas de la Feria, el Ayuntamiento ha mantenido la supresión de turnos y descanso obligatorio iniciada el 1 de julio, lo que ha permitido tener toda la flota dispuesta para dar mejor servicio a la ciudadanía. Las dos paradas de taxis establecidas en el Real de la Feria han estado en funcionamiento las 24 horas del día.

En cuanto al tráfico, ha habido normalidad en los desplazamientos a la Feria de Málaga. Asimismo, los cortes de tráfico y los filtros establecidos han permitido el correcto funcionamiento del eje reservado al transporte público para autobuses urbanos y taxis en camino San Rafael y en Ortega y Gasset, así como la movilidad en el interior de las barriadas situadas en el entorno del recinto ferial.

Respecto a los aparcamientos municipales en el centro histórico, éstos han alcanzado el 86% de ocupación media durante las horas de la Feria del Centro. La red de aparcamientos municipales situados en el Centro y su entorno ha ofrecido un total de 5.066 plazas distribuidas en diversos aparcamientos.

Por su parte, en el Real del Cortijo de Torres la oferta de zonas de estacionamiento para vehículos con 3.535 plazas en distintos espacios en el entorno del recinto ferial y 2.990 para motos han registrado una ocupación media del 80%.

Más residuos recogidos

Durante la Feria se han recogido en total, en el Centro Histórico y el Cortijo de Torres, 1.176 toneladas de basura, lo que supone un 0,5% más respecto al año pasado. Limasam ha obtenido estas cifras a partir de los datos de recogida desde el primer día de la Feria hasta las primeras horas de hoy, domingo 24 de agosto.

En concreto, en la zona del Real se han contabilizado más de 470 toneladas, lo que representa prácticamente la misma cantidad que el año pasado. También han sido similares los resultados en la Feria del Centro. Como el año anterior, se ha realizado una recogida selectiva de papel y cartón en el centro histórico que, junto a la recogida puerta a puerta de cartón iniciada en 2022 en Cortijo de Torres, han sumado más de 15 toneladas, casi cinco veces más que en 2024.

Limasam ha contado estos días con 80 vehículos, entre recolectores, baldeadores, barredoras y vehículos de apoyo. En el servicio de baldeo mixto se ha mantenido el empleo de un producto de limpieza ecológico y biodegradable que facilita la absorción de malos olores, con aroma a azahar. Por otra parte, durante esta semana, se han distribuido 5.000 papeleras de cartón y 1.103 papeleras de 50 litros de capacidad.

En cuanto a la limpieza de residuos del desmontaje del recinto de Cortijo de Torres, se prolongará desde el 25 al 29 de agosto. Limasam procederá a la limpieza general tras el desmontaje de las casetas, concentrando la mayor parte de sus esfuerzos en el Cortijo de Torres y barriadas aledañas. Para atender dicha demanda, se contará con 31 operarios, un vehículo recolector, tres vehículos baldeadores y tres vehículos de apoyo.