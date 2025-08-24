Los peores incendios de Málaga

Con casi 400.000 hectáreas afectadas y 37 detenidos, España afronta la peor crisis de incendios de su historia, cuyas principales víctimas son las comunidades de Galicia, Castilla y León y Extremadura.

La velocidad de propagación, la virulencia de las llamas y la imprevisibilidad con la que avanza el fuego en el noroeste del país ha vuelto a traer a la actualidad el término de megaincendios o incendios de «sexta generación», tras los que se esconden factores clave como el éxodo rural, el abandono de la actividad agrícola y ganadera, la acumulación de biomasa y «combustible vegetal» en el monte así como la proliferación de la interfaz urbano-forestal.

En la provincia de Málaga, esa etiqueta o calificación que se la ha otorgado a los incendios modernos, propulsados por los efectos del cambio climático -sequías prolongadas, estrés hídrico, intensas olas de calor…- es, tristemente, de sobra conocida debido al gran incendio que sufrió en 2021 la joya natural de Sierra Bermeja, un paraje, por cierto, acostumbrado a la visita de las llamas.

El 8 de septiembre de 2021 se originó el peor incendio forestal registrado en España ese año, el primero del país considerado como de sexta generación, que se cobró la vida del bombero forestal Carlos Martínez Haro, natural de Almería.

Hoy en día, una estatua colocada en el paseo de Los Reales de Sierra Bermeja honra su memoria y su dedicación en la lucha contra el fuego y la defensa del patrimonio natural y humano.

Árboles quemados en Sierra Bermeja. / ÁLEX ZEA

45 días de intenso trabajo

Debido a la complejidad de la orografía y a las condiciones meteorológicas tan adversas, el Infoca, el Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía, requirió hasta seis días para dar por controlado el fuego y un total de 45 jornadas de intensísimo trabajo para extinguirlo del todo.

Las llamas calcinaron un total de 8.401 hectáreas distribuidas por siete municipios - Estepona, Jubrique, Júzcar, Faraján, Benahavís, Genalguacil y Casares- y hubo que evacuar a 2.670 personas. En cuanto al origen de las llamas, fue provocado; se localizaron dos focos en los que se empleó una piña, hojarasca y una sustancia acelerante para propagar las llamas. Se desconoce la autoría.

Ni siquiera un año después, esta sierra volvió a sufrir otro incendio que afectó a 5.000 hectáreas. Las primeras investigaciones en este caso apuntaron a una imprudencia, al ejecutar sin permisolos trabajos de acondicionamiento de un camino de la finca La Resinera. Se identificó a cuatro personas que fueron investigadas por un delito de imprudencia grave, aunque el caso quedó finalmente archivado al encontrarse una ubicación distinta del origen de las llamas, que volvieron a afectar a Benahavís, Estepona, Faraján, Igualeja, Jubrique, Júzcar y Pujerra.

No son los únicos incendios declarados en el entorno de Sierra Bermeja. En su historia más reciente se recuerdan incendios de más de 1.000 hectáreas en 1975, en 1991, 1994, 1995 y 1999.

Un helicóptero durante la extinción de un incendio en Málaga. / álex zea

Coín, 2012

Otro de los peores incendios de la Costa del Sol fue el de Barranco Blanco, en Coín, que se declaró el 30 de agosto de 2012 -se extinguió el cuatro de septiembre- y quemó 8.225 hectáreas de terreno, afectando también a los municipios de Mijas, Marbella, Monda, Ojén y Alhaurín el Grande.

El incendio causó la muerte de un ciudadano alemán de 54 años, hallado en el interior de una casa calcinada y otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas un matrimonio alemán afectado de gravedad.

La mujer, que sufrió heridas de tercer grado en más del 70% del cuerpo, acabó falleciendo en su país como consecuencia de las mismas. El marido permaneció tres meses en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Nuremberg y se quedó inválido, además de verse inutilizadas sus manos.

Las otras tres víctimas, de nacionalidad belga, una madre y sus dos hijas de 12 y 4 años, resultaron con heridas de diversa consideración.

Más de 5.000 personas fueron desalojadas de forma preventiva por el avance del fuego mientras ardían numerosas viviendas y una zona de alto valor económico De hecho, los daños se cifraron en casi 40 millones de euros.

Una década después del incendio, la Audiencia Provincial acordó la absolución del único acusado por este incendio forestal, un jardinero para el que la Fiscalía llegó a pedir siete años y medio de prisión por presuntamente hacer una hoguera para quemar restos de poda sin autorización en una casa propiedad de un extranjero.

Mijas, 2022

El 15 de julio de 2022 se inició un incendio forestal en una zona abrupta y con arboleda densa en la Sierra de Mijas, en el paraje de El Higuerón, muy cerca de la zona urbana, aunque afortunadamente esta no se vio afectada.

El fuego no se extinguió hasta el 3 de agosto de ese año, afectando a 1.870 hectáreas de tres municipios de la provincia de Málaga: Mijas, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande. Más de 3.000 personas tuvieron que ser desalojadas debido a la cercanía del fuego con sus viviendas.

En cuanto al origen, la Junta de Andalucía apuntó a que el fuego fue intencionado aunque tampoco se llegaron a identificar a posibles autores.

Importante el trabajo de la UME. / álex zea

Este verano

En la última semana se han declarado dos incendios forestales en el Monte Coronado y el Cerro de la Tortuga, en Málaga capital, con una diferencia de 24 horas. Aunque ambos incendios pudieron ser extinguidos con rapidez, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de Infoca ya investiga el origen de los dos incendios. Y otro siniestro afectó este pasado jueves por la noche a un paraje de Monda.

