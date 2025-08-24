Málaga registra más de 400 urgencias por patologías relacionadas con el calor este verano

El verano es una de las épocas favoritas del año para muchas personas, pero las altas temperaturas que lo acompañan pueden suponer un riesgo para la salud y llegar a provocar incluso la muerte.

Un total de diez personas han muerto en Andalucía este año por golpe de calor, tras el fallecimiento de tres personas el pasado fin de semana en las provincias de Córdoba y Sevilla. Según informó la Consejería de Salud, todos ellos presentaban antecedentes personales que se consideran factores de especial riesgo y pertenecían al grupo de riesgo I de los que contempla el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025.

Desde la activación de este Protocolo el pasado 16 de mayo, se han registrado 24 casos de golpe de calor en la comunidad, de los cuales 23 requirieron ingreso hospitalario y diez acabaron en fallecimiento. Ninguno de los decesos tuvo lugar en la provincia de Málaga, donde se han diagnosticado dos de los casos, según informan fuentes de la Consejería de Salud.

No obstante, aunque el golpe de calor es la forma más grave de las patologías relacionadas con las altas temperaturas y el calor, no es la única enfermedad que pueden causar. De hecho, desde el inicio de la temporada y hasta el pasado 14 de agosto, en la provincia de Málaga se han atendido más de 400 urgencias por patologías relacionadas con el calor, según los últimos datos de la Consejería de Salud.

Un total de diez personas han muerto en Andalucía este año por golpe de calor. / Alex Zea

En concreto, se han registrado 439 urgencias enmarcadas en el protocolo de temperaturas extremas, de las que 306 fueron atendidas en Atención Primaria y 133 en Atención Hospitalaria. En total, en toda Andalucía se han producido 994 urgencias por esta causa, 660 en Atención Primaria y 334 en Atención Hospitalaria.

Dentro de estas urgencias por patologías relacionadas con el calor, existen diferentes tipos de trastornos en función de la severidad de los mismos, que abarcan desde el edema de calor, la fatiga por calor, el agotamiento por calor, los calambres de calor, el síncope por calor y el golpe de calor e insolación.

«El golpe de calor es el grado máximo de afectación de las patologías relacionadas con el calor, que puede originar una situación de fracaso multiorgánico o incluso la muerte en algunos casos», explicó a principios de verano en este periódico el doctor Fernando Segura González, médico intensivista en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen de Victoria y vocal de SAMIUC por la provincia de Málaga, que aclaró que el golpe de calor se da cuando el cuerpo se sobrecalienta por una exposición prolongada al sol o al calor extremo, motivo por el que son más habituales durante los meses estivales.

Fallecimientos

Según los datos del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), coordinado por el Ministerio de Sanidad, desde el 1 de junio y hasta el 14 de agosto se han producido en la provincia de Málaga 18 fallecimientos por culpa del calor, todos ellos durante el mes de julio.

En Andalucía, del total de decesos comunicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se estima que 169 son atribuibles al exceso de temperatura, lo que supone 39 muertes más que el año anterior en este mismo periodo.

Para tratar de reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura estival y a posibles olas de calor, con especial atención a los colectivos más vulnerables, la Junta de Andalucía cuenta con el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud.

La estrategia del protocolo se basa en la predicción de olas de calor a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el establecimiento de niveles de alerta según el grado de riesgo por exceso de temperatura; la identificación de los grupos de población más vulnerable, y la coordinación con las distintas administraciones y entidades para identificar, seguir y atender a los grupos de riesgo, así como para implementar medidas preventivas correspondientes en cada sector.

Las poblaciones dianas son las personas mayores de 65 años. / Álex Zea

Población vulnerable

Las poblaciones dianas son las personas mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor —como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes—; los menores de cuatro años; los lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

Otras personas que se pueden ver especialmente afectadas por el calor son aquellas que viven solas, sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales, como trabajo manual en el exterior o con elevado contacto con ambientes calurosos, o por practicar deportes de gran intensidad física o actividades de ocio, especialmente entre las 14 y las 19 horas.

Para afrontar las altas temperaturas, Salud recomienda evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día y, si hay que salir, hacerlo con la máxima protección. También aconseja usar ropa ligera, colores claros, sombrero, gafas de sol, crema solar, mantener un buen nivel de hidratación y tomar frutas y verduras.

