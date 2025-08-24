La Policía Local realiza casi medio centenar de detenciones durante la Feria de Málaga

La Policía Local de Málaga ha realizado durante los ocho días de la Feria 49 detenciones, entre las que destacan las relativas a los presuntos delitos de agresión sexual (tres, una con violación), intento de homicidio (una), violencia de género (dos), violencia en el ámbito familiar (tres), robo con violencia (cinco), atentado a la autoridad (dos), lesiones (una) y venta de droga (nueve), según ha informado este domingo el Ayuntamiento de Málaga.

Durante toda la semana, la Policía Local ha contado con una media de 457 efectivos diarios en el marco del dispositivo especial establecido en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil, así como Bomberos y Protección Civil. En este periodo, los agentes han llevado a cabo un total de 3.630 cacheos preventivos. Además, la seguridad se ha visto reforzada este año con la instalación de 16 cámaras de videovigilancia en distintos puntos del Real de Cortijo de Torres por parte de la Policía Local (más cuatro de la Policía Nacional), que se han sumado a las 68 desplegadas en el Centro y al sistema de vigilancia aérea con drones que han sobrevolado todos los días el entorno del recinto ferial para captar imágenes de cualquier incidencia que pudiera producirse.

Intervenciones

En esta edición, la Policía Local ha realizado 151 intervenciones por riñas y ha denunciado a 80 personas por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, nueve personas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, otras nueve por consumo de alcohol por parte de menores y 24 por ejercer labores de ordenación y aparcamiento de vehículos sin autorización.

En su conjunto, la Policía Local ha realizado 18.604 servicios durante la Feria, con una media de 2.067 cada día desde la noche del 15 de agosto al sábado 23. Se han producido un total de

Asimismo, los agentes locales han decomisado un total de 6.771 artículos, entre los que destacan la intervención de 416 unidades de sustancias estupefacientes, en la mayoría de los casos hachís, así como 19 armas blancas. Además, también han sido intervenidas 490 unidades de bebidas y otras 97 de tabaco, la mayoría por venta ambulante sin autorización.

Botellón en en la explanada de la juventud del Real de la Feria de Málaga / Eduardo Nieto

Respecto a establecimientos públicos y casetas, durante toda la semana de Feria se han llevado a cabo 447 intervenciones, las cuales han dado lugar a 64 apercibimientos y 26 denuncias. En este sentido, se ha producido un total de cinco cierres cautelares de casetas de 24 horas en el Real de Cortijo de Torres: una por reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad, una por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo y tres por reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación o pase para entrar.

En cuanto a la vigilancia del tráfico para fomentar la seguridad vial, el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) ha llevado a cabo 2.352 pruebas de alcoholemia y drogas, que han dado como resultado 107 positivos por alcoholemia con multa y 16 positivos penales, así como cinco por drogas. Igualmente, se ha procedido a la inmovilización de 66 vehículos y se han registrado 33 denuncias por exceso de velocidad. En este sentido, la Policía Local también ha implementado un dispositivo para impedir la circulación en determinadas vías y realizar los desvíos necesarios para asegurar la movilidad durante la Feria y garantizar el adecuado funcionamiento del transporte público.

Además de todo el grueso de policías locales pertenecientes a las distintas unidades territoriales, han continuado prestando sus servicios en materia de seguridad el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y la Unidad Canina. A ellos se les suman otros grupos como el Grupo de Investigación y Protección (GIP), el Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) o el citado Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA).

Controles en el Real

En lo referente al paseo de caballos, se han realizado un total de 44 controles en el recinto ferial, con un balance de seis denuncias: tres expulsiones del recinto ferial por distintos motivos, dos denuncias por no ir vestidos de forma tradicional y una por uso indebido de espuelas o fustas. El trabajo de los agentes pertenecientes a la Unidad de Caballería de la Policía Local de Málaga, junto con la Unidad de Caballería de Policía Nacional, ha hecho posible, un año más, que el cumplimiento de la normativa específica haya sido mayoritario.

En cuanto al Real Cuerpo de Bomberos, cada día se ha contado con una dotación en el Centro y dos dotaciones en turnos de tarde y noche en el Real, sin que se hayan registrado intervenciones destacadas. En su conjunto, han realizado una treintena de actuaciones, principalmente incendios eléctricos de pequeña envergadura, retirada de ramas o elementos en riesgo de caída y apoyo logístico.

Protección civil y asistencia sanitaria

Un año más, la Feria de Málaga ha vuelto a ser un espacio cardioprotegido, con medio centenar de desfibriladores móviles repartidos en los módulos fijos de Protección Civil en el Centro y el Real, así como en los vehículos policiales y sanitarios y los instalados en 23 casetas de Cortijo de Torres en colaboración con la Federación Malagueña de Peñas, Casas Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Estos equipos forman parte de la iniciativa ‘Málaga Cardioprotegida’, impulsada por el Ayuntamiento junto a la Asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva (Expaumi), que cuenta actualmente con 690 desfibriladores registrados en dependencias municipales, vía pública y autobuses urbanos, así como en otras instituciones y centros tanto públicos como privados. La ubicación puede consultarse en https://desfibriladores.malaga.eu/.

Por su parte, Protección Civil ha desplegado a la Agrupación de Voluntariado, de forma coordinada con la Policía Local, con sendos puestos fijos en el Real (Zona de Seguridad) y en el Centro (plaza de la Marina) con un dispositivo formado por una media de 25 personas diarias. Durante toda la feria, han atendido más de 200 avisos y han realizado 160 asistencias de diversa consideración, la mayoría leves por posibles intoxicaciones etílicas, limpiezas o atenciones de heridas por cortes o mareos. Además, se ha localizado a siete personas perdidas (menores y mayores). En este sentido, se han repartido medio millar de pulseras de identificación para menores y personas mayores o con diversidad funcional. Durante toda la Feria se ha contado con la colaboración de agrupaciones de voluntarios de otros municipios como Marbella, Benalmádena, Álora, Campillos, Ronda, Canillas de Aceituno y Sevilla.

Además, el dispositivo sanitario municipal, coordinado por la Unidad Médico Sanitaria de Bomberos y que se mantiene operativo hoy (al permanecer abiertas las atracciones) ha contabilizado cerca de 2.000 asistencias. Prácticamente la mitad han sido por abuso de alcohol, seguidas de heridas leves. Durante toda la Feria han sido necesarios 60 traslados a centros hospitalarios, entre las que figuran diez por intoxicaciones etílicas, dos por intoxicación por ingesta de benzodiacepinas y una persona por ictus.

Los distintos dispositivos de control en la Feria han dado lugar al levantamiento de 36 actas a casetas por incidencias en seguridad alimentaria y otras 21 por incumplir los requisitos de seguridad alimentaria en el transporte, así como a la intervención de un total de 772,91 kilos de productos por distintos motivos: pérdida de frío, irregularidades en la información alimentaria, no acreditación de origen, transporte en vehículos no autorizados, etc. El número de vehículos controlados en estos dispositivos ha sido de 1.268.