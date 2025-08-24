El Puerto de Málaga casi duplica en el primer semestre las exportaciones en contenedor de 2024

El Puerto de Málaga sigue la estela a otras grandes infraestructuras para acceder a la Costa del Sol, como la terminal aeroportuaria de Andalucía, la estación de trenes Málaga-María Zambrano o las propias autovías y autopistas, con récord sobre récord en lo que va de 2025. El intenso tráfico de mercancías depara de enero a junio un nuevo máximo para este importante recinto portuario, con un total de 2,7 millones de toneladas de mercancía en contenedores destinada a la exportación.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, incide en que se trata de un semestre inédito tanto en toneladas como en número de contenedores dirigidos a la exportación. Fueron en concreto durante los seis primeros meses de este año 262.484 los contenedores que requirieron de intervención del organismo que regula la actividad del Puerto.

De ese montante, un total de 172.418 correspondieron a los denominados «grandes sólidos», otros 15.120 a «grandes líquidos», y el resto fueron en esta ocasión 74.946. Para el responsable de la Autoridad Portuaria, el aumento para este periodo en comparación con 2024 se sitúa en el 78%. Los datos consolidados hablan de un incremento líder en todo el país. Ningún otro puerto ha generado un crecimiento de estas características sobre el pasado ejercicio.

Pero es que en cruceros también la actividad ha aumentado considerablemente. Hasta en un 25,5% respecto al anterior ejercicio. Rubio ya expresaba recientemente a ese periódico que existe un servicio directo con Estados Unidos, denominado Emusa, que ejerce de línea de transporte marítimo y directo, de Mediterranean Shipping Company (MSC), que conecta el Mediterráneo con la costa este, con grandes ciudades como Boston, Nueva York, Filadelfia o Savannah. Ahí podemos encontrar una de las causas directa a que haya crecido el tránsito de mercancía en contenedor de esta manera durante lo que va de año y hasta el 30 de junio.

Imagen de archivo durante las labores de descarga de un buque. / l.o.

Condicionantes externos

«En parte es por esta conexión directa», argumentaba en estas mismas páginas sobre la posibilidad de que los aranceles impuestos o anunciados por Trump hayan podido condicionar o redirigir los flujos marítimos internacionales. No son pocas las empresas que, al anunciarse nuevas cargas impositivas por parte del actual presidente de Estados Unidos, han podido anticiparse a partir de enero a todos esos potenciales aranceles. Así han podido «forzar la adquisición de productos como el aceite de oliva».

La duda es si el puerto se resentirá durante el segundo semestre de este año de ese importante acopio realizado por las empresas a uno y otro lado del Atlántico. Pero el récord queda ahí, con independencia a los futuros flujos que deparen los mercados. Lo que es cierto es que Málaga vuelve a tirar de Andalucía en algunos productos exportados, con el sector agroalimentario a la cabeza. La comunidad autónoma figura entre las que más aumenta en este apartado, frente a otras comunidades españolas que se resienten ligeramente si comparamos el primer semestre de este año con los de anteriores ejercicios.

El Puerto de Málaga se encuentra justo en este momento inmerso en una significativa mejora tecnológica, impuesta por la Unión Europea y que, modo de sistema informático a gran escala, lo dotará del denominado Sistema de Entradas y Salidas. Permitirá realizar un seguimiento automático de los movimientos de viajeros de terceros países, en las fronteras exteriores del espacio Schengen. Así se mejorará la seguridad en suelo comunitario. Es el mismo sistema que ya utiliza la Policía Nacional en los aeropuertos, por ejemplo.

Asimismo se encuentra actualmente en marcha la licitación de una nueva subestación eléctrica, como parte de un renovado dispositivo que permitirá dar suministro a cuantas embarcaciones pasen por el recinto portuario.

