Estas son las playas que hay que visitar en Málaga antes de que acabe el verano

Aunque queda menos de un mes para que finalice el verano, para muchos malagueños y visitantes es el comienzo de sus anheladas -y merecidas- vacaciones, momento que aprovechan para irse de viaje o hacer planes nuevos y variados. Uno de esos planes, propio de la Costa del Sol, es el de visitar la playa, ya sea para un baño puntual por el característico calor de estas fechas o para disfrutar un día entero en familia o con los amigos.

Sin embargo, aunque las costas más reconocidas y habituales son muy divertidas y pueden ofrecer momentos excepcionales con sus visitantes y sus chiringuitos, existe una serie de playas menos desconocidas, incluso casi secretas, que cuentan con paisajes paradisíacos y llenos de naturaleza. Estas, además, al no ser tan conocidas ni estar pegadas a las urbanizaciones, no son tan concurridas, por lo que son perfectas para pasar un día tranquilo en solitario o crear recuerdos íntimos e inolvidables en compañía.

Playa del Alicate

A unos 15 minutos del centro de Marbella, la playa del Alicate es una de las preferidas para los que prefieren disfrutar de un día en la costa tranquilo, rodeados de naturaleza y sin preocupaciones. Cuenta con unos 850 metros de longitud y unos 25 metros de anchura media. Además, no habrá complicaciones para acceder a ella, dado que se puede aparcar cerca.

Una vista a la costa de la playa del Alicate. / Diputación Provincial de Málaga

Aunque cuenta con vegetación a su alrededor, como pinos, praderas y matorrales -que le da un aire de intimidad especial-, lo más destacable de este lugar son sus aguas cristalinas y tranquilas y su arena brillante. Además, no solo los malagueños que la conocen opinan bien de esta playa, dado que ha sido galardonada con la Bandera Azul, distintivo que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental que certifica la calidad ambiental de una playa.

Playa del Carabeo

Saltando al municipio costero de Nerja, famoso por sus hermosos paisajes, está la playa del Carabeo, una pequeña cala oculta situada en el centro de Nerja de 120 metros de largo y 15 metros de anchura media. En esta playa, el paisaje cuenta con arena oscura y gruesa y con montañas y rocas a su alrededor.

Esta playa destaca, sobre todo, por su escasa ocupación, ya que queda bastante resguardada al estar ubicada en un entorno rocoso. El aspecto más llamativo de esta cala de aguas transparentes es su atardecer. Para acceder a esta playa, es necesario bajar unas escaleras situadas en la calle Carabeo, lugar en el que se ubica el Mirador del Bendito, que ofrece una vista panorámica de la bahía.

Playa de las Cañas

Cerca del Puerto Deportivo de Cabopino, a unos 15 minutos del centro de Marbella, está la playa de las Cañas, que cuenta con un atractivo muy especial y distintivo: La Torre de Lance de las Cañas. Esta es una antigua torre vigía, erigida en tiempos de Carlos III, construida con la intención de defender las costas andaluzas de las invasiones por mar.

La Torre de Lance de las Cañas en la playa de las Cañas. / Diputación Provincial de Málaga

Esta playa, que cuenta con arena oscura, de largo mide 1 kilómetro completo, aunque su anchura es menor que el de otras playas, ya que es de 10 metros de media. Por otro lado, es de las que menos ocupación tiene, por lo que es idónea si se quieren evitar playas con más jaleo y movimiento. Además, es perfecta para pasar un día de relajación absoluta en solitario con un buen libro o para disfrutar con familia o amigos en un ambiente más íntimo.

Playa de Calaceite

En el municipio de Torrox, está la playa de Calaceite. Se trata de una costa de reducido tamaño: 400 metros de largo y 40 de ancho, y, salvo la carretera, es ajena a construcciones y apartamentos, haciéndola menos conocida para los turistas que visitan la provincia.

Esta playa se encuentra rodeada de piedras y sinuosas montañas, y cuenta con aguas cristalinas y arena oscura. Por otra parte, al ser un espacio diferente a las típicas playas urbanas, los servicios que ofrece son menores, siendo estos aparcamiento y duchas públicas.

Playa de Calaceite, Torrox / La Opinión

Playa Piedras del Cura

En Mijas, se encuentra otra playa de pequeño tamaño de la Costa del Sol: La playa Piedras del Cura. Se trata de otro espacio pensado para aquellas personas que buscan un día tranquilo con la familia o los amigos, y cuenta con una longitud de 250 metros y una anchura media de 15 metros.

Esta playa, que cuenta con aguas transparentes que permiten ver el fondo a la perfección, es una de las playas menos ocupadas, y es de las más recomendables para practicar deportes acuáticos, en especial el buceo, a pesar de parecer demasiado rocosa en un principio.

Las aguas de la playa Piedras del Cura son cristalinas. / Ayuntamiento de Mijas

Playa de Artola - Cabopino

Marbella es hogar de algunas playas especiales con un nivel de ocupación más bajo. Es el caso de la playa de Artola - Cabopino, una de las mejores playas naturales de la Costa del Sol. Esta costa se sitúa dentro del paraje natural Dunas de Artola, declarado como Monumento Natural en el año 2001.

Precisamente, este espacio destaca por contener imponentes dunas en sus paisajes, y cuenta con 1.200 metros de longitud y una anchura media de 30 metros. Se ubica en una zona alejada de la urbanización y cuenta con arenas brillantes de color dorado. También ha sido galardonada con la Bandera Azul, y es hogar de un lugar de gran interés histórico: la Torre Ladrones, una torre defensiva de origen romano.

Playa de Artola-Cabopino, en Marbella. / L.O.

Playa de Chullera

También conocida como Punta Chullera o punta de Cala Sardina (llamada así por su cercanía con la playa gaditana), playa de Chullera se encuentra en Manilva, y es una de las playas de menor ocupación del municipio y de toda la Costa del Sol. Su arena es bastante gruesa, y se compone de piedras, grava y arena dorada. Esta y cuenta con una longitud de unos 800 metros y una anchura media de 6 metros.

Sus ricos paisajes rodeados de riqueza ecológica y de aguas transparentes cristalinas son lo que hacen especial a esta playa. De hecho, el agua está tan limpia que es idónea para la pesca submarina. Esta playa, al ser de baja ocupación, también es ideal para una escapada tranquila en familia o con los amigos.

Así es Punta Chullera, la playa virgen de Málaga que está formada por pequeñas calas escondidas / Diputación provincial de Málaga

Playa del Negro

El municipio de Manilva también cuenta con la playa del Negro, un espacio con mayor ocupación que la playa de Chullera, pero también de mayor extensión: 1.300 metros de longitud y 20 metros de anchura media.

Se trata de una costa que cuenta con grandes rocas entre su paisaje, y se ubica en una zona semiurbana, y no cuenta con paseo marítimo.

Esta playa está constituida por una arena oscura sílico-pizarrosa y un oleaje moderado es un espacio muy reconocido por pescadores de atún, ya que sus aguas fueron el hogar de algunos de los ejemplares más hermosos de la especie.

Cala del Pino

Al este del municipio de Nerja, se encuentra La cala del Pino. Este pequeño espacio de 350 metros de longitud y 10 metros de anchura media está enteramente protegido por la vegetación que existe a su alrededor.

Esta pequeña cala secreta para turistas se caracteriza por ofrecer aguas transparentes cristalinas que permiten realizar deportes acuáticos como snorkel o buceo.

Cuenta con un acceso algo más complicado que otras playas, dado que se encuentra en un accidentado paisaje de pinos y chumberas que debe recorrerse a pie una vez se aparque cerca de la zona. Estos caminos son bastante empinados, dato a tener en cuenta especialmente si se visita con niños o se lleva encima demasiado equipaje de playa.