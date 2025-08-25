Sorteos
Premio millonario en Málaga: un acertante de 'La Bonoloto' gana más de 1,9 millones de euros
EP
El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Málaga percibirá más de 1,9 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado el lunes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el ganador recibirá un total de 1.959.460,84 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 35 de la capital, situada en Duque De Rivas, 2.
Combinación ganadora
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto, ha estado formada por los números 4, 26, 38, 31, 49 y 30. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.432.920,00 euros.
Además, de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 18.305 de Aranda de Duero (Burgos).
