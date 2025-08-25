1981: el año nefasto en el que cerraron cinco cines de Málaga

Voy finalizando la serie dedicada a los cines de Málaga que fueron desapareciendo lenta pero inexorablemente, porque el negocio de la exhibición de películas dejó de ser rentable.

A los locales de toda la vida los reemplazaron los mini cines. En Málaga capital se impuso el Multicines América, que de alguna forma dinamitó el poderoso sistema de cines de grandes aforos repartidos por el Centro de la ciudad y los barrios más populosos. En el aciago año 1981 cerraron para siempre sus puertas nada menos que ¡cinco! cines.

De tres de ellos – Carranque, Monumental y Lope de Vega – me encargué de contar parte de su historia porque seguí de cerca su programación y desarrollo. Quedaron dos para este segundo capítulo.

No solo coincidieron en el año de cierre – 1981 – sino en el día y mes: el 11 de enero de 1981. Sus nombres, Zayla y París; el primero sito en la calle Ferrándiz, con entrada por el Jardín de los Monos (plaza de la Victoria) y el segundo en la plaza de la Cruz del Humilladero. Bastante alejado uno del otro, por lo que era habitual estrenar la misma película en ambos al mismo tiempo. Eran públicos diferentes. Como crítico de cine en aquellos años me era más fácil o cómodo ir al Zayla que al París.

El Zayla era un cine bien situado, dotado con butacas que incluso invitaban al sueño cuando la película era un ‘rollo’, que no tenía que envidiar a los del Centro y, resumiendo, un local que respondía a los cánones exigidos en los establecimientos dedicados a la proyección de películas.

Al no frecuentar la zona desconozco el uso actual del solar donde estuvo el cine. Nunca supe el porqué de la elección del nombre Zayla; quizá la unión de la primera sílaba de dos apellidos unidas por la conjunción Y, dan como resultado el nombre del cine.

En el mundo comercial de Málaga hubo durante muchos años un establecimiento con el nombre de Layen, las primeras sílabas de los nombres del matrimonio fundador.

El nombre París elegido para el otro cinematógrafo no necesita aclaración. Solo hubo un cambio en su uso: de cine a bingo.

Imagen del cine Cayri, en Martínez Maldonado, del que habla con profusión el escritor Diego Ceano. | LA OPINIÓN

Los estrenos

Desde su apertura (el París el 22 de diciembre de 1962, y el Zayla el 26 de diciembre de 1970), el primero empezó con la proyección de películas estrenadas en los cines del Centro; el segundo, desde su inauguración, optó por ser únicamente cine de estrenos, a la misma altura que los tradicionales del Centro, Goya, Echegaray, Albéniz, Alkázar… entre otras razones porque en el mercado de la exhibición había material suficiente para atender la demanda de nuevas películas.

Mutuo acuerdo

Perdí parte de la programación de los dos cines, pero sí conservo la de los años 1976-1981 cuando se produjo el cierre. El Zayla cerró con el estreno de ‘La niña de la mochila azul’, y el París con el estreno o reposición de ‘El abismo de las Bermudas’ en una matinal el 8 de marzo.

Como a estas alturas es muy difícil contactar con los propietarios o empresarios de los dos cines y del Royal (que se transformó con un nuevo nombre – Aleixandre, con dos salas) no puedo afirmar que se pusieran de acuerdo para estrenar la misma película en las tres salas el mismo día, porque estando cada uno en un barrio diferente no había competencia.

Cada uno tenía su público, el del barrio de la Victoria, el del Perchel y el de zona de la Cruz del Humilladero.

En la relación de los estrenos registrados durante el periodo 1976-1981, figuran los tres cines con la misma película, salvo en algún caso especial en el que el Zayla estrenó en solitario.

En el año 1976, el París estrenó 33 películas; el Zayla, prácticamente las mismas, 34, fenómeno que se repitió en 1977, con 30 y 32; en 1978, igual, 35 y 33; en 1979, 30 y 29; en 1980, 31 y 24… y en 1981, en enero, cerraron los dos locales.

Tengo anotados todos los títulos de las películas, y casi todas las vi preferentemente en el Zayla, más de 150, y no los menciono, aunque cito algunas que los espectadores supervivientes recordarán como, ‘Los puentes de Cassandra’, ‘Las aventuras de Flash Gordon’, ‘Viridiana’, ‘Alcalde por elección’ y la mítica ‘El acorazado Potemkin’, que se repuso y que creo que se había proyectado por primera en España en 1936. Hubo de todas las tendencias, estilos, calidad, buenas y malas…

El Cayri

Otro cine de la misma época, pero con estrenos exclusivos fue el Cayri, inaugurado el 8 de mayo de 1958 y cerrado en 1987.

Situado en la calle Martínez Maldonado, tuvo en verano lo que se decía entonces Terraza, o sea, al aire libre.

El primer año estrenó nada menos que cinco películas, no precisamente de las buenas, sino las que los grandes cines del Centro no programaban por su dudosa calidad: ‘Segundo López’, ‘Ha desaparecido un viajero’, ‘Tres huchas para Oriente’, ‘El cobarde’ y ‘Nápoles otros tiempos’.

Doy un salto a 1976, en que estrenó 19 películas; en 1977 también 19; en 1978, 24; en 1979, 14… y así hasta 1987.

Quién mejor ha contado la historia del Cayri es mi admirado amigo Diego Ceano, escritor, cinéfilo, pintor y dibujante estilo Naif limpista… entre cuyas obras dedicadas a temas malagueños destacan las láminas de casi todos los cines de Málaga, y en especial su libro ‘Málaga de Cine’, que tuvo la amabilidad de dedicarme y venir a mi casa a entregármelo personalmente. Gracias otra vez, Diego.

Entre las muchas películas estrenadas durante los años en que estuvo funcionando cito algunas, como ‘La última nieve de primavera’, ‘La venganza del doctor Mabuse’, ‘La máscara de cuero’, ‘Jugadores de ventaja’ y otras de parecidas temáticas.

Ceano relata con gracejo sus años de cinéfilo no solo en el Cayri sino en otros como el Zayla, el Duque, el Avenida… en compañía de amigos o de su padre y hermanos, el éxito de los cines de verano, las matinales de los domingos y una y mil historias.

Su libro y los de María Pepa Lara son documentos imprescindibles para conocer la historia del cine en Málaga desde sus inicios hasta el momento en el que se produjo el cambio radical, de la desaparición de los cines, siendo sustituidos por los multicines con muchas salas de aforos diferentes.

A los libros dedicados a los cines de Málaga por ambos autores, yo, modestamente, me sumo en estos artículos de La Opinión en los que relato experiencias propias y cito películas que en su día vi que son historias de Málaga y que María y Diego han descrito y recogido en unos documentos que cuando pasen los años, las nuevas generaciones leerán, porque los cines de Málaga ya serán recuerdo como los lutos, las viudas vestidas de negro y velo durante un año según protocolos no escritos; los viudos con brazalete negro en una manga de la chaqueta y corbata negra y otras estampas olvidadas de una Málaga que se renueva cada día enterrando el pasado.

Como lo que privaba en aquellos años eran los bingos, se acabaron las películas y el mismo u otro público se dedicó al juego; unos ganaban unas veces, otros perdían… y al final todos perdían menos el promotor del negocio. La ‘fiebre’ de los bingos tuvo su época de máximo esplendor y, aunque siguen existiendo, ya no es lo mismo.

Todos los demás cines de Málaga habían cerrado o estaban a punto de hacerlo. Los que quedaron en pie, y de los que me ocuparé en próximos capítulos, fueron el Regio, Emperador y el que dinamitó, por decirlo de una manera, el negocio de la exhibición, el América Multicines, a partir del 21 de diciembre de 1979, con siete salas, cada una con una película diferente: ‘Running’, ‘Los energéticos’, ‘Quadrophenia’, ‘Meteoro’, ‘¿Podrías con cinco chicas a la vez’, ‘La sabina’ y ‘Mister Boo’ .

Al año siguiente, 1980, los cines América estrenaron ¡300! películas, más que todos los cines de Málaga en los decenios de 1950 y otros.

Pero esa es otra historia. Se perdió la familiaridad de los cines tradicionales donde los espectadores, como mucho, durante la proyección de las películas tomaban unas chocolatinas o un caramelo de café con leche, y en los cines de barrio, pipas de girasol.

Las palomitas de maíz en cantidades industriales vinieron después con los multicines, que ya no huelen ni a humanidad, ni a ozonopino, sino a palomitas.