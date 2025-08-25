Infraestructuras

Costas busca asistencia técnica para la obra de regeneración de los Baños del Carmen

Afirma que la "magnitud del trabajo" y la "dedicación" requiere la presencia de vigilancia y control "casi permanente". El contrato tiene una duración de nueve meses

Vista del restaurante de los Baños del Carmen.

Vista del restaurante de los Baños del Carmen. / ARCINIEGA

Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, busca asistencia técnica para la gran obra de regeneración de los Baños del Carmen, una intervención que este departamento pretende iniciar en "próximas fechas".

Costas indica en los pliegos del contrato que la "magnitud del trabajo" y la "dedicación" requiere la presencia de vigilancia y control "casi permanente". Una labor para la que la Demarcación "no dispone del personal suficiente".

El contrato tiene una duración de nueve meses, un plazo que coincide con la extensión de los trabajos de regeneración, que incluyen la construcción de un espigón a poniente, la ampliación de la anchura de playa de 17 a 37 metros, una serie de demoliciones para el reperfilado de la playa y un nuevo acceso desde la plataforma de la punta del Morlaco.

Necesidades

Esa asistencia técnica incluye el estudio y análisis del proyecto de obra, la comprobación del desarrollo de las obras, el control "geométrico, cuantitativo y cualitativo" de las obras tanto superficiales como sumergidas, realizar comunicaciones periódicas con la demarcación de Costas, elaborar informes mensuales sobre el abono de las unidades de obra, así como sobre los hechos e incidencias producidos en la feria, así como un informe final en el que se recoja el transcurso de la obra y su seguimiento.

Asimismo, el contratista deberá realizar labores de Coordinación de Seguridad y Salud de la obra, además de la vigilancia ambiental de la obra. El presupuesto base de licitación asciende a 226.201,07 euros (IVA incluido).

Actuaciones previstas

La construcción de un espigón de 193 m de longitud, a poniente de la playa de actuación, con un tramo inicial emergido y otro final sumergido, y dirección norte a sur. El tramo sumergido presentará dos niveles y será además una plataforma horizontal idónea para la colonización de especies.

La recarga de arena en la playa a poniente de los Baños del Carmen. Como datos generales, la playa regenerada tendrá un ancho medio de 37 metros, que suponen 27 metros más que la anchura de playa actual.

Una serie de demoliciones, excavaciones y rellenos en el acceso a poniente desde la punta del Morlaco. Se realizarán medidas de reposición y reperfilado de los huecos existentes y bloques caídos entre la punta del Morlaco y el entorno de los Baños del Carmen, para garantizar su estabilidad, pudiéndose reutilizar parte de la escollera sobrante en la ejecución del tramo sumergido de la obra marítima.

Y por último, la construcción de un nuevo acceso a la playa por el extremo occidental, desde la plataforma existente en la punta del Morlaco, y se habilitará y mejorará el actual acceso principal, situado a levante, para adaptarlo a personas con movilidad reducida.

