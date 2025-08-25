Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de un motorista en el Muelle Heredia

El conductor implicado en el accidente en el que murió un motorista en Málaga este pasado domingo ha sido detenido por la Policía Local como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia. Fuentes municipales han confirmado el arresto y la tipología penal, aunque han preferido no entrar en la infracción asociada a la misma hasta que el atestado policial concluya. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación aseguran a este diario que la principal hipótesis es que el siniestro vino precedido de un giro indebido que el propio implicado atribuyó en parte a la indicación que le dio el navegador que utilizaba para circular por la ciudad.

El investigado, que atribuyó el giro indebido al navegador, dio negativo en la prueba de alcoholemia y drogas

El accidente ocurrió sobre las 13.25 horas en la avenida de Manuel Agustín Heredia, vía por la que el investigado circulaba en dirección a La Malagueta y desde la que supuestamente intentó incorporarse a la calle Córdoba directamente, y no por el carril auxiliar de giro regulado por semáforo cuyo acceso acababa de dejar atrás. Las fuentes añaden que, a pesar de las señales verticales y horizontales de sentido obligatorio que en ese punto ya obligan a seguir recto, habría realizado el giro indebido a la izquierda cuando los vehículos que circulaban por la misma avenida en dirección a Huelin tenían vía libre, momento en el que impactó con el motorista.

El conductor de otro coche que circulaba en el mismo sentido que el motorista hizo una maniobra evasiva con la que golpeó y tiró a otro motorista que sufrió heridas leves. El accidente convocó rápidamente a la Policía Local, que se hizo cargo del atestado, y a los sanitarios del 061, que sólo pudieron certificar la muerte del motorista, identificado como un hombre de 45 años. Las fuentes han añadido que el infractor, español que se encontraba de turismo en la ciudad, alegó haber hecho el giro por indicación del navegador, ya que al no conocer la ciudad circulaba con el apoyo del mismo. La prueba de alcohol y drogas que se le realizó tras el accidente dio negativo.