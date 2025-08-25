Día del Colegiado 2025: Málaga celebra una gran gala de reconocimiento a la Enfermería

Un año más, Málaga rindió homenaje a los enfermeros y enfermeras de la provincia con la celebración del Día del Colegiado 2025, un evento ya consolidado en el calendario que pone en valor la convivencia y el orgullo de pertenecer a esta profesión esencial.

La gala, organizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, reunió el pasado viernes 22 de agosto a más de 500 personas, entre colegiados, autoridades y representantes del sector sanitario y social de la provincia, en el Restaurante Gutiérrez Puerto, donde tuvo lugar la entrega de los ‘Premios Colegio de Enfermería de Málaga 2025’.

La ceremonia, conducida por el reconocido Roberto López, contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas miembros de UPROSAMA, encabezados por su presidenta, Mariela Checa; el director de Desarrollo de Vithas, Juan Bosco; el presidente de la Fundación Bidafarma, Leandro Martínez; representantes de la Asociación de Jubilados del Colegio; Emilio Ojeda, delegado de AMA en Málaga, y Daniel García, ejecutivo de cuentas de La Opinión de Málaga, entre otros invitados.

Reconocimiento y celebración

“El Día del Colegiado es la oportunidad de encontrarnos, de compartir y de recordar el orgullo que sentimos por ser enfermería. Hoy no solo reconocemos trayectorias y entidades, sino que celebramos juntos una profesión que representa humanidad, entrega y compromiso con la sociedad malagueña”, afirmó el presidente Colegio, José Miguel Carrasco Sancho, durante la velada, que estuvo marcada por un ambiente de cercanía y compañerismo

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la entrega de los ‘Premios Colegio de Enfermería de Málaga 2025’, con los que se reconoce a entidades y personas que, desde distintos ámbitos, contribuyen al bienestar de la ciudadanía y a los valores de la profesión enfermera.

Premiados

Los premiados en esta edición fueron el enfermero malagueño Juan Manuel Gómez Rama, el Equipo BCS del Club Deportivo de Remo Pedregalejo y el Dispositivo de Bomberos Forestales de INFOCA.

En el caso de Juan Manuel Gómez, recibió el galardón por su ejemplar trayectoria en misiones humanitarias. “Su labor en escenarios marcados por la vulnerabilidad, la emergencia y la falta de recursos sanitarios ha sido un ejemplo de compromiso, humanidad y profesionalidad”, destacan desde el Colegio de Enfermería en un comunicado, en el que resaltan que este reconocimiento subraya la vocación universal de la enfermería, siempre dispuesta a estar allí donde más se la necesita.

José Miguel Carrasco entra el premio a Juan Manuel Gómez / Daniel Pérez

Por su parte, el Equipo BCS del Club Deportivo de Remo Pedregalejo fue distinguido por su trabajo de acompañamiento y empoderamiento de mujeres que han pasado por una mastectomía. “Con el remo como herramienta de superación, estas mujeres han convertido su experiencia en una red de apoyo emocional y físico que visibiliza la importancia de la comunidad, la resiliencia y el cuidado compartido”, señalan desde la institución.

Recogieron el premio en representación del equipo María Josefa Fernández, Inmaculada Aragón, María Ángeles Ruiz-Molero, Dolores María Fernández, María Yolanda González y Ana Belén Barba.

El Equipo BCS del Club Deportivo de Remo Pedregalejo junto al presidente del Colegio de Enfermería de Málaga / Daniel Pérez

Lucha contra los incendios

El Dispositivo de Bomberos Forestales de INFOCA recibió el galardón por su valentía y profesionalidad en la lucha contra los incendios, protegiendo vidas, hogares y el medio natural. Este reconocimiento cobra especial relevancia en un verano marcado por numerosos incendios que han afectado a distintas partes del país, y que han puesto de manifiesto la entrega y sacrificio de estos profesionales.

Alejandro Molina Crespo, Director del Centro Operativo Provincial del EMA INFOCA, José Antonio Romero, Álvaro Angulo e Israel Sagüez fueron los encargados de recibir el galardón.

José Miguel Carrasco entrega el premio al Dispositivo de Bomberos Forestales de INFOCA / Daniel Pérez

Además de los premios, la gala también dejó espacio para la emoción cuando el presidente del Colegio pidió a todos los asistentes que se pusieran en pie para dedicar un aplauso unánime a los profesionales y ciudadanos que en estos días están trabajando contra los incendios forestales, representados en la sala por los bomberos forestales de INFOCA.

Tras la ceremonia de entrega de los galardones, los asistentes disfrutaron de una cena de gala y de momentos de convivencia, que sirvieron para reforzar los lazos de la comunidad enfermera. Como broche final a la gala, se celebró un sorteo de regalos entre los colegiados presentes.