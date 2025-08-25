Sucesos

Al menos diez personas intoxicadas tras consumir patatas asadas en un puesto de la Feria de Málaga

Cuatro de los afectados fueron atendidos en el Hospital Clínico por un cuadro gastrointestinal. El negocio estaba ubicado en la calle Paquiro, pero cuando la Policía Local llegó estaba desmontado

Al menos diez personas han sufrido una intoxicación alimentaria cuyo origen apunta a un puesto de patatas asadas del Cortijo de Torres. Según fuentes municipales, el incidente trascendió sobre las 2.50 horas de la madrugada de este lunes en la avenida de las Malagueñas, donde los servicios sanitarios del 061 atendieron a una familia (dos adultos y dos menores) que presentaban síntomas de vómitos y diarrea que achacaban al consumo de unas patatas asadas que habían adquirido en un puesto localizado en la calle Paquiro, en el entorno del recinto ferial.

Los efectivos médicos alertaron a la Policía Local e informó a los agentes que había más personas afectadas, algunas de ellas desplazadas hasta Hospital Clínico. Fuentes sanitarias han precisado a este diario que a lo largo de esta noche han atendido en Urgencias a dos hombres y dos mujeres de una misma familia por un cuadro gastrointestinal, recibiendo el alta a lo largo de la misma madrugada. Las fuentes han añadido que de momento no han registrado más ingresos de esta índole, aunque "la incidencia ha sido comunicada a medicina preventiva, como suele ser habitual en estos casos".

Puesto identificado

Las gestiones de los policías locales contabilizaron al menos una decena de personas atendidas por los servicios sanitarios por el mismo motivo. Cuando los policías acudieron al lugar del puesto de patatas, este ya estaba desmontado, por lo que no se pudo hacer inspección. Las fuentes, sin embargo, han explicado que los responsables del mismo están identificados y que "se remitirá informe al organismo sanitario competente".

