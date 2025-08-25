Los hosteleros piden potenciar la Feria del Centro y constatan diferencias de hasta el 30% de facturación entre las calles con animación y las que no

La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) ha defendido este lunes la potenciación de la Feria del Centro como línea a seguir en próximas ediciones de estas fiestas, y ha apostado por consolidar "un público familiar" y avanzar en las tradiciones, la música en las plazas, el folclore y la gastronomía, "una vez erradicado hace ya varios años el botellón". "La feria del centro debe continuar en una línea de mejora y ampliarse a más zonas porque allí donde hay feria, el público responde; y donde no la hay, se nota", ha explicado en su balance definitivo de la Feria de Málaga, que completa las primeras impresiones realizadas el pasado viernes.

La patronal de bares y restaurantes afirma que han constatado diferencias de facturación de hasta un 30% en el Centro entre las zonas que han tenido animación de fiesta y las que no.

"Esta circunstancia refuerza la idea de que la demanda que existe del ambiente ferial en el Centro Histórico es constante y que el consumo sube en las áreas habilitadas; y por contra desciende en las calles excluidas", han apuntado.

Mahos, con más elementos de juicio tras la finalización de la semana festiva, dice que se han registrado incrementos de actividad hostelera de entre un 10% y un 15% en plazas, calles y aledaños con decoración y actividades lúdicas y musicales. Sin embargo, el consumo ha bajado hasta un 20% en zonas en las que la animación no se ha dado", ha explicado su presidente, Javier Frutos.

Según los hosteleros, todas las zonas aledañas a ambos lados de la calle Larios, así como las plazas de la Constitución, Flores, Obispo y San Pedro Alcántara, han podido incrementar en los días de feria –sobre todo en los fines de semana y el festivo local del 19 de agosto– su actividad hostelera y comercial, debido a la presencia de animaciones, charangas, grupos de música tradicional y conciertos. Estas zonas han centrado así la atención de los visitantes, mientras que otras algo más alejadas han sufrido un recorte importante de actividad y venta.

Visitantes disfrutan de la Feria en el Centro de Málaga. / Álex Zea

“En resumen, esto refuerza nuestra demanda de que la feria del centro, como seña de identidad de la feria de Málaga, debe avanzar en su concepción de ambiente festivo durante el día, con más zonas de animación, con una apuesta por la oferta gastronómica y con mayor presencia de actividades relacionadas con la semana festiva", ha reiterado Frutos.

El Real consolida su afluencia y facturación

En relación al recinto ferial de Cortijo de Torres, Mahos destaca que la afluencia de público ha sido "muy destacada", y se consolida además como "un polo de atracción en el que la hostelería de calidad gana peso año tras año".

"Los niveles de facturación han sido similares a los del año pasado, la edición de 2024, ya que hay que tener en cuenta que existe un descenso general del consumo nacional", ha señalado Frutos.

Reclamo taurino y ausencia de incidentes

La asociación empresarial de hostelería recuerda que la ciudad, tal y como ha señalado estos días la patronal hotelera Aehcos, ha vivido una ocupación general superior a la del año pasado, con lo que en el contexto general del verano se han superado ligeramente las previsiones iniciales. También resalta que la feria taurina ha sido un "importante reclamo" que ha ayudado a completar los días centrales de la semana.

Frutos ha destacado también la labor policial y de limpieza, así como la ausencia de incidentes graves a excepción de un par de situaciones peligrosas en el recinto ferial. "La Feria de Málaga es una feria segura y que debe fomentarse más tanto desde la iniciativa pública como la privada para mejorarla cada año", ha insistido.