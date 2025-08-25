La Junta publica la convocatoria que ayudará a las empresas andaluzas a exportar sufragando hasta el 100% de sus gastos

La Junta de Andalucía ha anunciado que la convocatoria que permite solicitar ya las subvenciones para el desarrollo del comercio exterior y la internacionalización de las pymes en Andalucía, y que cubrirá entre el 65% y el 100% de los gastos de las actividades de las pymes para este fin, ha sido publicada este lunes 25 de agosto en el BOJA. En esta convocatoria, que llega hasta diciembre de 2026, destaca el apoyo a los mercados incluidos en el Plan de Diversificación de las Exportaciones de Estados Unidos aprobado por el Gobierno andaluz.

La nueva línea de incentivos de Andalucía TRADE cuenta con una dotación inicial de 11,5 millones de euros, cofinanciados a través del Programa Andalucía FEDER 2021-2027.

A través de esta, la Junta apoya a las pymes, autónomos y asociaciones empresariales integradas mayoritariamente por pymes, con establecimiento operativo en Andalucía, en la participación individual en ferias o exhibiciones no feriales internacionales y en viajes de prospección internacional.

En estos viajes se engloban misiones comerciales, encuentros empresariales y agendas de trabajo individuales para empresas en el exterior, con el objetivo de incrementar y consolidar su presencia en los mercados internacionales.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y presidenta de TRADE, Carolina España, destaca que son los primeros incentivos de este tipo en Andalucía. "Serán un revulsivo para que cada vez más empresas andaluzas se animen a vender sus productos en el extranjero. Llegan en un momento crucial, ya que podrán paliar los posibles perjuicios para los exportadores andaluces causados por los aranceles", ha explicado.

Se establecen incentivos del 75% para ferias y eventos realizados en Estados Unidos, México, Brasil, Canadá, Marruecos, Australia, China, India y Japón, y del 65% para los eventos que se desarrollen en el resto de mercados. El listado de ferias y eventos subvencionables está disponible en el texto de la convocatoria.

Capítulos subvencionables

Los gastos subvencionables de estos eventos son los referidos a suelo, equipamiento y decoración del expositor de la feria y el servicio llave en mano proporcionado por ICEX o las asociaciones y/o federaciones de exportadores reconocidas como entidades colaboradoras por la Secretaría de Estado de Comercio, para la participación en el pabellón de España en las ferias internacionales en que este pabellón exista.

También se incluye la entrada o inscripción en el evento y el paquete expositor de la feria o evento internacional incluido con la inscripción o entrada, en los casos en que este sea obligatorio.

En relación con los viajes de prospección internacional, la convocatoria cubre tanto los organizados por la agencia Andalucía TRADE como por ICEX.

Exportaciones agroalimentarias de la provincia de Málaga. / L .O.

En estos casos, las empresas podrán solicitar apoyo para los gastos del traslado de su personal desde España a la ciudad objeto del viaje de prospección internacional, y el alojamiento y la manutención del personal de la empresa solicitante en el lugar o lugares de celebración de este.

Para los gastos relativos a viajes, estancia y manutención, tanto de los viajes de prospección como de la participación individual en ferias y eventos, la cuantía de las subvenciones asciende al cien por cien de los importes calculados siguiendo el método de costes simplificados basado en normativa europea.

Se admiten como máximo tres personas y cinco días por persona y por actuación en el caso de la participación en ferias y eventos expositivos internacionales y 1 persona en los viajes de prospección internacional.

Tope de subvención

El importe máximo de subvención por beneficiario y actuación ascenderá a 50.000 euros.

Aunque solo se subvencionarán actuaciones realizadas con fecha posterior a la publicación de la convocatoria, podrán incentivarse gastos anteriores a esta fecha vinculados a una actuación elegible.

El objetivo de este nuevo instrumento es incrementar el número de empresas andaluzas en proceso de internacionalización, mejorar el posicionamiento internacional de las empresas que ya son activas en el mercado exterior y diversificar el destino de las exportaciones y la inversión andaluza en el exterior, a través de una estrategia clara y definida, alineando recursos y objetivos.