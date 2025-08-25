La Junta busca fondos del Ministerio de Vivienda para los Asperones

La Junta de Andalucía ha declarado a la barriada chabolista de los Asperones "área degradada discontinua" y ha delimitado cartográficamente su extensión. Este paso, que puede parecer un mero tecnicismo, es una condición indispensable para que esta barriada chabolista pueda optar a fondos del Ministerio de Vivienda, en concreto, al Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

De hecho, así se recoge en el Real Decreto que regula el Plan Estatal, que indica expresamente que para el "reconocimiento de las ayudas previstas en este programa, la zona degradada o el área en que existe chabolismo y/o infravivienda deberá estar delimitado territorialmente por acuerdo de la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla, por el ayuntamiento o por otra administración competente". Un paso que, en el caso de los Asperones, no se había dado hasta ahora.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer una orden del 18 de agosto en el que se acuerda la delimitación del área degradada de los Asperones, calificada también como discontinua ya que se encuentra dividida en dos núcleos, la zona este y la zona oeste.

Tal y como se recoge en esa orden, fue el Instituto Municipal de Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga el que solicitó a la Consejería de Fomento que acordase esta delimitación para que este barrio pudiera acogerse al Programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y la infravivienda del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

Además de los Asperones en Málaga, la Junta de Andalucía también ha declarado recientemente área degradada a la barriada Martínez Montañés de Sevilla, y mucho antes, en octubre de 2022, a Cerro del Moro, en Cádiz.

Una imagen de Los Asperones de Málaga. / A.V.

Sin proyecto para los Asperones

A diferencia de estos núcleos urbanos deprimidos de Sevilla y Cádiz, donde sí hay un proyecto definido de construcción de vivienda, rehabilitación, derribos y realojos, en el caso de Málaga todavía no se ha determinado el plan a seguir en los Asperones.

A finales del año pasado, la Junta de Andalucía encargó a Cruz Roja un estudio "de inclusión" sobre el estado actual de esta barriada, que se construyó en los ochenta con carácter provisional pero que nunca llegó a desmantelarse. En la actualidad, se estima que residen en torno a un millar de personas agrupadas en 300 familias.

Más allá de eso se desconoce cuáles son los planes del Ayuntamiento de Málaga y la Junta para los Asperones así como a qué volumen de financiación estatal se opta y con qué fin.

¿Qué puede subvencionar el Ministerio de Vivienda?

Según se recoge en el Plan Estatal de Vivienda, las subvenciones dirigidas a la erradicación del chabolismo y la infravivienda pueden cubrir actuaciones destinadas al realojo de los ocupantes de estas infraviviendas o chabolas, "incluidas las actuaciones de acompañamiento social integral e individualizado de las unidades de convivencia para favorecer la adecuada inclusión de cada uno de sus componentes en su nuevo entorno".

Asimismo, puede subvencionar las obras de demolición tanto de las viviendas como del entorno urbano "inadecuado", además de apoyar la adquisición de viviendas, obras de rehabilitación y de adecuación de viviendas o de construcción de nuevas. "incluidas las actuaciones de acompañamiento social integral e individualizado de las unidades de convivencia para favorecer la adecuada inclusión de cada uno de sus componentes en su nuevo entorno".

Se contemplan también obras de urbanización y reurbanización de espacios públicos, además de la redacción de proyectos y la dirección técnica o facultativa de las obras, junto a informes técnicos y certificados, entre otros trámites.

Cuantía de las ayudas

La cuantía máxima de las ayudas se determinará para cada actuación subvencionable conforme sigue:

Hasta 5.000 euros anuales por unidad de convivencia a realojar , durante el tiempo que duren las actuaciones y hasta un máximo de cinco años, para las actuaciones de preparación, desarrollo y seguimiento del proceso de realojo, incluidas las actuaciones de mediación vecinal o de acompañamiento social integral e individualizado de las unidades de convivencia para favorecer la adecuada inclusión de cada uno de sus componentes en su nuevo entorno.

, durante el tiempo que duren las actuaciones y hasta un máximo de cinco años, para las actuaciones de preparación, desarrollo y seguimiento del proceso de realojo, incluidas las actuaciones de mediación vecinal o de acompañamiento social integral e individualizado de las unidades de convivencia para favorecer la adecuada inclusión de cada uno de sus componentes en su nuevo entorno. Hasta el 80 % del coste de las obras de demolición de chabolas e infraviviendas, así como del entorno urbano inadecuado, incluida la demolición de viviendas que por su estado y ubicación dificulten el desarrollo de la actuación.

así como del entorno urbano inadecuado, incluida la demolición de viviendas que por su estado y ubicación dificulten el desarrollo de la actuación. Hasta 5.000 euros por vivienda que se adecúe, hasta 15.000 euros por vivienda que se rehabilite y hasta 50.000 euros por nueva vivienda que se adquiera o construya, con el límite, en todos los casos, del 80 % del correspondiente coste de adecuación, rehabilitación, adquisición o construcción.

con el límite, en todos los casos, del 80 % del correspondiente coste de adecuación, rehabilitación, adquisición o construcción. Hasta el 80 % del coste de las obras de urbanización y reurbanización material de los espacios públicos, incluidos los supuestos de mejora de la accesibilidad de espacios públicos y de mejora de la eficiencia ambiental en materia de agua, energía, uso de materiales, gestión de residuos, protección de la biodiversidad y de mejora de la eficiencia energética y utilización de energías renovables.

material de los espacios públicos, incluidos los supuestos de mejora de la accesibilidad de espacios públicos y de mejora de la eficiencia ambiental en materia de agua, energía, uso de materiales, gestión de residuos, protección de la biodiversidad y de mejora de la eficiencia energética y utilización de energías renovables. Hasta el 80 % del coste de redacción de proyectos y dirección técnica o facultativa de las obras, informes técnicos y certificados, tramitaciones administrativas, actuaciones de los equipos y oficinas de planeamiento, de información (ventanilla única en su caso) y de los costes asociados a la gestión inherente a la actuación.

Para la concesión directa de las ayudas, el Ministerio de Vivienda exige que se presente la primera licencia municipal "que sea precisa para ejecutar la correspondiente actuación, ya sea de demolición, urbanización, rehabilitación u obra nueva", además de un "Certificado de inicio de la obra correspondiente a dicha primera licencia o autorización municipal".