Málaga crea casi 700 empresas al mes y firma su mejor ritmo en 21 años

El ritmo de creación de empresas en Málaga continúa registrando en este 2025, a la altura del mes de julio, sus mejores cifras de los últimos 21 años, con un total de 4.861 sociedades mercantiles constituidas, lo que supone un 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Con estas cifras, la provincia malagueña está creando casi 700 nuevas firmas cada mes, con un alto nivel de actividad que ha permitido, por ejemplo, que el pasado mes de mayo se contabilizara el nacimiento de 900 nuevas sociedades, una cifra que supuso el mayor dato mensual del que se tenía registro histórico, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). La serie del IECA arranca en el año 2001.

El año 2024 registró, a cierre de año, un total de 7.105 nuevas firmas constituidas en Málaga, lo que supuso la cifra más alta desde 2004 (cuando comenzaba la época de bonanza económica de inicios de este siglo). Las cifras, en este 2025, de momento, siguen al alza, evidenciando el buen momento de la economía provincial.

Inmobiliarias, en cabeza

Según los datos del IECA, los negocios de gestión e intermediación inmobiliaria siguen apareciendo, en concreto, como el segmento más destacado en lo que llevamos de 2025 en cuanto a creación de empresas (han sido 950), seguidas de las de construcción de edificios (446) y de construcción especializada (190), para un total de 636 en el sector. Cabe mencionar que en el apartado de las inmobiliarias, Málaga genera más de la mitad de todas las que se constituyen en Andalucía.

El tercer puesto es para las sociedades dedicadas al comercio al por mayor y al por menor (340 en el primer caso y 291 en el segundo, lo que suma un total 631). Otra rama muy significativa es la de servicios de comidas y bebidas, que suma 489 constituciones de nuevas empresas, mientras que los servicios financieros suman otras 200 altas y el segmento de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática casi 150 más, por citar otras áreas relevantes.

Málaga es además de nuevo este año, como es habitual, la provincia a la cabeza de Andalucía en cuanto a creación de sociedades mercantiles, con casi un 40% de las 12.351 que se han creado hasta julio en la comunidad.

El capital desembolsado en la creación de estas nuevas sociedades malagueñas en los siete primeros meses de año ha sido de 189,3 millones de euros, un importe que refleja que el tejido creado en la provincia de Málaga sigue siendo, fundamentalmente, de negocios de pequeña dimensión (la media es de 38.900 euros de capital por sociedad).

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) viene valorando de forma muy positiva la marcha de la economía malagueña aunque siempre destaca que uno de los retos pendientes es que las empresas, en general, crezcan en dimensión.

Más creadas que disueltas

Por otro lado, la cifra de creación de empresas en este 2025 continúa mostrando un volumen muy superior al de empresas disueltas, lo que certifica que el saldo empresarial de la provincia continúa claramente aumentando: así, frente a las 4.861 constituciones acumuladas en el año sólo ha habido 826 disoluciones. En 2024, el número de compañías que echaron el cierre (unas 1.400 en todo el ejercicio) también fue muy inferior al de empresas creadas (7.105).

De manera gráfica, y haciendo la debida proporción, por casi cada seis empresas que se crean en Málaga sólo desaparece una.

Los servicios, el gran motor de Málaga El sector servicios es el gran motor del crecimiento de la economía de Málaga, al concentrar el 80% de las empresas de la provincia dadas de alta en la Seguridad Social (casi 47.00 de las 59.400 que hay a en la actualidad). El sector de la construcción cuenta con 6.895 compañías. La industria aporta 2.600 empresas y el sector agrario 2.100, completando el mapa empresarial de Málaga.

Suscríbete para seguir leyendo