Más de 10.000 malagueños han accedido en los que va de año a la justicia gratuita con abogados de turno de oficio

Más de 10.000 malagueños han accedido en el primer semestre del año a la Justicia Gratuita. La provincia malagueña se sitúa como una de las que presenta mayor número de beneficiarios de este derecho, por detrás de Cádiz y Granada. A nivel regional, 64.116 andaluces han accedido entre enero y junio a este servicio gratuito (el 71% de las solicitudes que se recibieron). En Andalucía hay más de 8.800 profesionales de la Abogacía y la Procura adscritos al turno de oficio (más de la mitad prestan servicio en el turno especializado de violencia de género), garantizando así el acceso de toda la ciudadanía al derecho a la Justicia, independiente de sus circunstancias económicas y sociales.

La mayoría de las solicitudes aceptadas en Andalucía fueron para asesorar a personas ante procedimiento penales (37.396) pero también asuntos civiles (19.306) y contencioso administrativos (7.417).

La Junta de Andalucía ha recordado este lunes que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública valora y remunera esta labor, que garantiza asistencia letrada a quienes no cuentan con recursos económicos. Se protege, especialmente, a colectivos vulnerables -mujeres, menores y personas con discapacidad- en situaciones de abuso o maltrato.

Cádiz fue la provincia con más beneficiarios (14.858), seguida de Granada y Málaga (10.692 y 10.095 respectivamente). En Almería se reconoció este derecho a 7.696 personas, en Sevilla a 6.451, en Córdoba a 5.617, en Huelva a 4.365 y en Jaén a 4.345.

Según recuerda el Gobierno andaluz, tienen derecho a asistencia jurídica gratuita las personas cuyos ingresos anuales brutos no superen dos veces el IPREM; 2,5 veces en el caso de familias con dos o tres miembros y tres veces este indicador para familias con cuatro miembros o más.

También, sin límite de ingresos, las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en los procesos relativos a estas materias; los menores y las personas con discapacidad en casos de abusos o maltrato; y las personas con secuelas tras un accidente que les impidan realizar su actividad profesional y requieran ayuda para su vida cotidiana, en los procedimientos de reclamación de indemnización de daños personales y morales sufridos.

Peticiones rechazadas

En 11.066 casos las peticiones fueron denegadas porque los solicitantes no cumplían los requisitos, en 3.797 las comisiones de Justicia Gratuita emitieron un informe indicado que la pretensión era insostenible, otras 3.706 solicitudes fueron impugnadas, en 4.346 casos se archivó la petición y hay 3.109 resoluciones de solicitudes de las que no consta información en los archivos.

Las solicitudes pueden presentarse en los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios de abogados. En la web de la Consejería de Justicia se pueden descargar los formularios que hay que presentar, además de acceder a información sobre la documentación requerida y calcular, a través de un simulador, si se puede ser beneficiario de este derecho (https://lajunta.es/4yefe).

Una imagen de la Ciudad de la Justicia de Málaga. / L. O.

Servicios ya abonados a los colegios

La Consejería de Justicia compensa económicamente esta labor. Los profesionales que prestan el servicio de Justicia Gratuita deben certificar sus actuaciones de forma trimestral. Una vez finalizado el trimestre, disponen de un plazo de un mes para que sus respectivos colegios profesionales presenten a la Junta las certificaciones correspondientes. Tras recibir esta documentación, la Consejería de Justicia realiza el pago a través de los colegios, en función de las asistencias efectivamente prestadas por sus colegiados.

Actualmente, la Junta ya ha abonado al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) los servicios realizados por los profesionales entre enero y junio. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado el “esfuerzo de este Gobierno por mejorar progresivamente las condiciones de los profesionales de oficio, agilizando el pago de sus retribuciones y actualizando las cuantías que reciben, congeladas desde 2009”.