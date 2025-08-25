Los malagueños invierten el 59,92% de su salario en bruto para el alquiler

El precio de los alquileres tradicionales -es decir, de viviendas completas- en Málaga y en gran parte de España sigue disparado. La situación dificulta la emancipación de los jóvenes y obliga a muchas familias a destinar una parte excesiva de sus ingresos para poder llegar a fin de mes. Según un informe de pisos.com, en Málaga el alquiler medio de una vivienda completa asciende a 1.372,50 euros, lo que supone el 59,92% del salario bruto. Ante esta presión, cada vez son más quienes optan por compartir piso, una alternativa que, por el momento, se mantiene dentro de márgenes considerados «asequibles», al no superar el 30% del salario bruto medio. «El mercado de habitaciones compartidas se ha adaptado para ofrecer soluciones que, si bien no son la aspiración de todos, sí son la opción más viable para muchos en la actualidad», señala Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Pagar el alquiler, un reto

Según Idealista, el precio del alquiler de vivienda en la provincia de Málaga en el mes de julio ya rozaba los 16 euros, con un precio por metro cuadrado de 15,6 euros. Ha tenido un incremento del 7,3% con respecto a julio de 2024 y su máximo histórico lo alcanzó en mayo de este año con la misma cifra que aún se mantiene, un 15,6%.

Un reciente análisis del portal inmobiliario pisos.com desvela que, de media, los españoles destinan un 52,61% de su salario bruto para cubrir el coste de un alquiler tradicional por una vivienda tipo de 90 m2.

Esta cifra contrasta significativamente con el alquiler de una habitación en un piso compartido, que representa un desembolso mucho menor, situándose en un 18,46%.

Estos datos, calculados en base al salario bruto medio español (2.290,46 €), publicado por el INE en su último informe, correspondiente al primer trimestre de 2025, subrayan la creciente dificultad para acceder a una vivienda completa en el país. La brecha entre el coste del alquiler y el poder adquisitivo es cada vez más pronunciada, empujando a muchos ciudadanos a considerar alternativas más económicas como el alquiler de habitaciones.

Ferran Font afirma que «es crucial entender que estos porcentajes se basan en el salario bruto, lo que implica que la situación real para el bolsillo de los españoles, una vez descontados impuestos y cotizaciones, es aún más precaria».

«Además, nuestro estudio toma un salario medio que no distingue por rangos de edad, de modo que los jóvenes que se incorporan al mercado laboral con salarios inferiores se enfrentan a un porcentaje de esfuerzo mucho mayor», añade.

El informe revela que, en algunas de las principales capitales de provincia, el salario bruto medio de una persona no es suficiente para cubrir el alquiler de un piso de 90 m2. Este es el caso de Barcelona, donde el alquiler tradicional representa un 114,07% del salario bruto medio, y Madrid, con un 100,98%.

Lo que supone compartir

Ante esta abrumadora realidad, el alquiler compartido se erige como una solución imprescindible para muchos, con el coste de una habitación ascendiendo a un 27,21% del salario en Barcelona y un 23,53% en Madrid.

El análisis detalla que un total de once capitales de provincia exigen destinar más del 50% del salario bruto al alquiler tradicional, evidenciando la elevada presión económica que soportan sus residentes, incluyendo Barcelona (114,07%), Madrid (100,98%), Donostia-San Sebastián (77,41%), Palma de Mallorca (74,58%), València (63,99%), Bilbao (63,68%), Málaga (59,92%), Sevilla (56,39%), Las Palmas de Gran Canaria (53,28%), Vitoria-Gasteiz (50,64%) y Girona (50,30%).

Por el contrario, las capitales de provincia en lo más bajo del ranking son Ciudad Real (28,81%), Ourense (29,27%), Zamora (29,47%), Jaén (30,16%), Lleida (30,22%), Palencia (30,26%), Badajoz (31,51%), Cuenca (31,75%), Albacete (32,18%) y Huesca (32,60%).

«Es notable que solo tres se ubican por debajo del 30% del salario, un importe que muchos expertos han señalado como el porcentaje ideal que se debería destinar a la vivienda», apunta Font.

La solución más asequible

Frente a la presión del alquiler tradicional, el coste de una habitación en un piso compartido se mantiene en niveles considerablemente más asequibles en todas las capitales de provincia españolas, sin que en ninguna de ellas se supere el 30% del salario bruto medio, según datos recabados por Pisocompartido.

En Málaga, el precio de una habitación es de 4438,89 euros y supone destinar un 19,16% del salario bruto. «El alquiler de habitaciones se consolida como una solución práctica y necesaria para miles de personas, ofreciendo una válvula de escape ante la inaccesibilidad de la vivienda completa», comenta el director de Estudios. «Esta modalidad permite una mayor flexibilidad económica y se adapta mejor a las realidades salariales, especialmente de los jóvenes».

Las cinco capitales de provincia donde se debe destinar un mayor porcentaje del salario al alquiler de una habitación son Barcelona (27,21%), Donostia-San Sebastián (23,87%), Madrid (23,53%), Palma de Mallorca (22,47%) y Girona (20,73%).

Por el contrario, las capitales donde se requiere un menor porcentaje del salario para alquilar una habitación son Ciudad Real (8,25%), Huelva (9,25%), Palencia (10,29%), Soria (10,85%), Ávila (10,89%), Badajoz (10,91%) y Jaén (10,91%).

«Estos datos no solo reflejan una realidad económica, sino también un cambio en el paradigma de la vivienda en España. La necesidad de compartir gastos es una constante, y el mercado de habitaciones compartidas se ha adaptado para ofrecer soluciones que, si bien no son la aspiración de todos, sí son la opción más viable para muchos en la actualidad», concluye Font.

Suscríbete para seguir leyendo