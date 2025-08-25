Más de 360.000 viajeros se han trasladado en el metro esta Feria de Málaga

La Feria de Málaga dice adiós, dejando números destacables en movilización y transporte. El Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, ha registrado este año 367.503 viajeros durante los diez días de Feria. Unos datos que reflejan un descenso del 2,7% respecto a las cifras récords alcanzadas en la pasada edición.

El suburbano se consolida un año más, como la mejor opción para acceder al centro. La jornada de más desplazamientos fue la del viernes 15 de agosto, la Noche de los Fuegos en la que 48.134 viajeros se transportaron en metro. Aunque se trata de una cifra algo inferior a la del pasado año. Desde La Junta culpan al día festivo de esta leve bajada, porque ha afectado en este caso, al patrón habitual de desplazamientos. Esta es una excepción en datos; la demanda de movilidad del resto de días de Feria ha sido prácticamente idéntica a la del pasado año.

A este primer día de Feria, le sigue el miércoles 20 de agosto, la segunda jornada con más afluencia de viajeros; en total 43.166 usuarios optaron por moverse bajo tierra. Durante los diez días de festejo, las estaciones de Guadalmedina y Atarazanas fueron las más concurridas, ya que conectan directamente con el centro histórico, donde los verdiales y la música en directo llaman la atención de miles.

Metro de Málaga durante la Feria de Málaga 2025 / L.O.

Un operativo especial de Feria

Con motivo de la festividad, el Metro de Málaga ha reforzado su operativo con una ampliación de los horarios hasta las 2.30 horas de la madrugada en la concurrida Noche de los Fuegos y hasta las 1.30 horas de la madrugada el resto de días. Además, se ha aumentado la frecuencia de paso en las franjas de mayor demanda y un refuerzo de vigilancia en trenes y estaciones.

Todas estas recientes medidas surgen para responder a las necesidades de una población que crece especialmente en agosto. Así la finalidad es adaptar el servicio a las exigencias de movilidad propias y asegurar su desarrollo con normalidad en los momentos de máxima afluencia.

Cifras de la pasada Feria 2024

En la pasada edición de Feria, el metro alcanzó los 377.769 usuarios, estableciendo un récord absoluto, que aún no ha sido superado. La cifra de este año representa un leve descenso de 10.266 viajeros, aunque se ha registrado un volumen mayor que en 2023, el primer año en el que el suburbano operó hasta la estación Atarazanas con la movilidad de 337.273 usuarios.

La comparativa trianual evidencia una estabilización de la demanda, desde que en 2023 el metro extendió su servicio hasta el centro con las estaciones de Guadalmedina y Atarazanas. Un cambio estructural que ha supuesto un salto cuantitativo respecto a la utilización del suburbano durante eventos masivos, y los datos de 2025 confirman su consolidación.