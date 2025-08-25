El servicio de Alergología del Hospital Regional de Málaga, reconocido como Centro de Excelencia

Málaga suma un nuevo motivo de orgullo en el ámbito sanitario. El Servicio de Alergología del Hospital Regional Universitario ha sido reconocido como Centro de Excelencia por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI), una de las instituciones científicas más prestigiosas a nivel internacional en el ámbito de las enfermedades alérgicas.

El hospital malagueño ha sido uno de los tres únicos centros españoles galardonados, junto al Hospital Clínic y el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, por su excelencia en asistencia, investigación, docencia y colaboración internacional.

La entrega oficial de este distintivo tuvo lugar durante la ceremonia de apertura del Congreso Anual de la EAACI 2025, celebrado el pasado junio en Glasgow (Reino Unido), en el que se distinguió a una selección de centros europeos.

Referente europeo

“Este reconocimiento refuerza el papel destacado de la Alergología española en el contexto europeo y consolida al centro malagueño como referente en el abordaje de enfermedades alérgicas y respiratorias complejas”, ha afirmado la Consejería de Salud en un comunicado.

Para la jefa del Servicio de Alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga, María José Torres, este reconocimiento supone un respaldo "muy importante" al esfuerzo, la implicación y la excelencia del equipo humano que conforma el servicio.

Asimismo, ha resaltado que es un impulso para seguir innovando y colaborando a nivel internacional para ofrecer una “atención de máxima calidad” a los pacientes.

Fortalecer vínculos

Además, ha subrayado que formar parte de la red de Centros de Excelencia de la EAACI permite fortalecer vínculos con instituciones de referencia en Europa, compartir conocimiento y continuar avanzando en investigación clínica aplicada.

Desde Salud han señalado también que este nombramiento avala la labor clínica e investigadora del equipo del Servicio de Alergología del Hospital Regional, que mantiene una línea de trabajo centrada en la investigación traslacional, el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas, y la formación de nuevos especialistas, "sin perder de vista una atención cercana, individualizada y de alta calidad al paciente".