Estas son las cinco playas de Málaga que los expertos en viajes recomiendan visitar este verano: las hay para todos los gustos

Sarai Bausán García

Las playas de Málaga han conseguido alcanzar un puesto destacado entre los litorales de todo el país, convirtiéndose en uno de los entornos más apreciados y visitados de toda la geografía nacional. Un hecho que se pone de manifiesto en el listado creado por los expertos en viajes de la prestigiosa revista 'National Geographic', que han destacado las 20 mejores playas de toda Andalucía, de las que cinco son de la provincia malagueña.

"Un litoral que es un auténtico paraíso de playas, tanto para los viajeros que buscan lugares donde descansar y relajarse al contacto con la naturaleza y sus paisajes, como aquellos otros que viajan para disfrutar de la adrenalina con los deportes acuáticos", ha señalado sobre los más de mil kilómetros de playas que acumula la comunidad autónoma, compuesta por playas vírgenes, marismas, playas urbanas, grandes arenales de agua cristalina y verdaderos monumentos naturales.

Playa de Calahonda, una de las mejores de Andalucía, según 'National Geographic'

Y entre todos ellos, los expertos destacan cinco playas de la provincia de Málaga. Uno de estos enclaves escogidos por 'National Geographic' es la playa de Calahonda, en Nerja, una pequeña cala de arena y grava oscura ubicada en el centro de Nerja, junto al balcón de Europa, con "un mirador con vistas panorámicas sobre el mar".

Playa de Calahonda.

Playa de Calahonda. / La Opinión

"Unas escaleras en zigzag llevan hasta la playa de Calahonda, desde donde también se puede acceder a la de Caletilla, continuando por el paseo que bordea los pies del balcón de Europa", afirma sobre este lugar.

Playa de Maro, en Nerja, entre las mejores playas de toda Málaga

Otro de los litorales resaltados por la publicación es la playa de Maro, también conocida como la Cala de Maro, considerada por 'National Geographic' una de las "mejores playas de Andalucía".

"Nerja fue un día pueblo de pescadores, hoy sus estrechas casas blancas en pendiente son un centro turístico de la provincia de Málaga. Las playas de Nerja aparecen habitualmente entre las mejores de España, entre ellas la playa de Maro", indica al respecto.

Una imagen superior de la playa de Maro.

Una imagen superior de la playa de Maro. / F. E.

Además, señala sobre este lugar su facilidad de acceso y sus aguas cristalinas, así como la vegetación que "llega al borde de una arena gruesa y oscura". "La peculiar cala se encuentra en el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, una franja de costa protegida que se extiende hacia el mar y que brinda al viajero algunos de los paisajes más espectaculares de la región", añade el medio. 

Playa de la Caleta, otra de las escogidas por 'National Geographic'

En el barrio de la Caleta, más conocido como el Limonar, se encuentra otra de las costas destacadas por 'National Geographic', la de Caleta, un entorno compuesto por un kilómetro de arena fina que suele llenarse de bañistas por su fácil acceso y proximidad al centro histórico de Málaga.

Playa de la Caleta.

Playa de la Caleta. / La Opinión

"Su acceso está adaptado y está equipada con lo necesario para pasar un agradable día de playa", recalca.

Playa de Bajamar, en Vélez-Málaga, otra de las favoritas de Málaga

En este prestigioso listado se encuentra también la playa de Bajamar, una cala de apenas 800 metros de largo y 25 de ancho situada en Vélez-Málaga y formada por arena oscura. "Su nivel de ocupación es bajo, por lo que es ideal para pasar un día de playa alejado del bullicio que hay en otros arenales de la zona", asegura la publicación, que añade que esta es una de las playas de Málaga que permite la práctica de nudismo.

Playa de Bajamar

Playa de Bajamar / Diputación de Málaga

Playa de Burriana, en Nerja, completa el listado de las imprescindibles de 'National Geographic'

Completando el ránking se encuentra la playa de Burriana, en Nerja, considerada "la mejor del municipio malagueño". "Con derecho debe figurar entre las mejores playas de Andalucía", indica la publicación sobre este enclave ubicado en el extremo oriental de la ciudad, que suele presentar un amplio grado de ocupación por su fama y prestigio.

Playa de Burriana, Nerja

Playa de Burriana, Nerja / .

