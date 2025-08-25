El tiempo en Málaga: cielos nubosos y posibles lloviznas en la capital

El día de hoy, 25 de agosto de 2025, Málaga se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de esta pasada medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que podría manifestarse en forma de ligeras lloviznas. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 24 y 25 grados , lo que sugiere un ambiente cálido pero no excesivamente caluroso.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad comience a disminuir, dando paso a intervalos de nubes altas y poco nuboso. Esto permitirá que los rayos del sol se filtren, elevando la temperatura a un máximo de 28 grados durante la tarde. La humedad relativa, que se sitúa en torno al 83% en las primeras horas, irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles más cómodos en torno al 58% hacia el mediodía.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h, lo que aportará una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. A partir de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 32 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más dinámico y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 55% de posibilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, y disminuyendo a un 10% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las primeras horas del día podrían estar marcadas por la inestabilidad, la tarde se presentará más estable y soleada, ideal para disfrutar de la costa malagueña.

En cuanto a la noche, se espera que el cielo se mantenga despejado. Las temperaturas nocturnas se mantendrán agradables, rondando los 24 grados , lo que hará que la velada sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Málaga vivirá un día de contrastes, comenzando con nubosidad y posibilidades de lluvia escasa, pero evolucionando hacia un ambiente más soleado y cálido, perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y su entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-24T20:57:12.