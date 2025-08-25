Aviso amarillo en Málaga por altas temperaturas este miércoles

La provincia de Málaga será la única andaluza que activará aviso por altas temperaturas este miércoles, 27 de agosto. En concreto, la alerta será de nivel amarillo, ya que se espera que los termómetros lleguen a registrar durante la jornada máximas de hasta 36ºC.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el primer nivel de riesgo por temperaturas de hasta 36ºC en la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, según detalla en su web, donde informa que el aviso estará en vigor entre las 13,00 y las 21,00 horas.

En cuanto a las temperaturas previstas, en la capital de la Costa del Sol se espera superar los 19ºC de mínima y 36ºC de máxima, mientras que en otros municipios de la provincia como Antequera se registrarán mínimas de 19ºC y se alcanzará los 33ºC. En Marbella se esperan valores entre los 24ºC y los 33ºC, mientras que en Ronda las temperaturas oscilarán entre los 19ºC y los 30ºC. En Vélez-Málaga, por su parte, se esperan mínimas de 22ºC y máximas que llegarán hasta los 34ºC.

La jornada se presenta, según la Aemet, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio malagueño, si bien no se descartan brumas matinales en áreas del litoral. Además, ha señalado que "se prevé la presencia de polvo en suspensión durante las primeras horas del día, aunque tenderá a disiparse progresivamente a lo largo de la mañana".

Sobre las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios significativos. Las máximas, por su parte, subirán en zonas costeras, mientras que tenderán a descender en el interior. El viento será de componente oeste, flojo en general, aunque aumentará a moderado durante la tarde. En el litoral, se prevé un episodio de poniente fuerte, especialmente en las últimas horas del día.

Principio de semana

El tiempo en Málaga durante estos primeros días de la semana ha contado con cielos soleados y despejados. Durante los primeros días, el mercurio no ha superado los 31 grados, y contarán, en su mayoría, con vientos leves de levante, no superando una velocidad de 10 kilómetros por hora.

Hoy martes, 26 de agosto, los cielos permanecen despejados, y el termómetro marca un grado menos respecto al día anterior, tanto para las máximas, que serán de 30 ºC, como para las mínimas, que marcarán 23 ºC. Para ambos días, las temperaturas descenderán levemente a medida que se acerque la noche, pasando de 27 ºC durante el día a 26 grados a partir de las 18 horas.

Terral en Málaga

Según el director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga, Jesús Riesco, el panorama cambiará a partir del miércoles, 27 de agosto, dado que llegará un "viento de poniente con terral a los lugares habituales". Durante este día, la capital verá cómo el termómetro ascenderá hasta los "36 o 37 grados", prevé Riesco. Por otro lado, las mínimas serán de 23 grados. Este terral aparecerá con unos vientos moderados, de entre 10 a 15 kilómetros por hora.

De igual modo, el terral seguirá presente el jueves, 28 de agosto, ya que contará con unas temperaturas de hasta, "posiblemente, 33 grados", comenta Riesco. Además, el viento de poniente será un poco más veloz, alcanzando una velocidad de 20 kilómetros por hora. Por la mañana, habrá cielos ligeramente nubosos, aunque no lloverá y, durante toda la jornada, el mercurio no marcará temperaturas menores a 23 grados.

Entrando al fin de semana, los planes de playa no se verán afectados por ningún contratiempo, dado que para el viernes, 29 de agosto, se esperan unas temperaturas máximas de 34 grados, comenta el director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga. Eso sí, el cielo contará con alguna nube, y con unas temperaturas mínimas de 21 grados, las más bajas de toda la semana.

Para el sábado, 30 de agosto, el terral se habrá ido, y el termómetro marcará 22 grados de temperaturas mínimas, y 29 de temperaturas máximas, suponiendo una bajada de 5 grados respecto al viernes. De igual modo, el domingo, 31 de agosto, las temperaturas máximas volverán a subir, siendo estas de 31 grados. Las mínimas serán de 22 grados mínimos y, durante estos días, los cielos estarán despejados.