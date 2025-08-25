Vuelve el terral, pero las temperaturas no serán tan altas

El tiempo en Málaga durante los primeros días de la semana contará con cielos soleados y despejados, aunque, en algún momento, se podrá observar alguna nube, según la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Durante los primeros días, el mercurio no superará los 31 grados, y contarán, en su mayoría, con vientos leves de levante, no superando una velocidad de 10 kilómetros por hora. Este lunes, 25 de agosto, el cielo estará un poco nuboso hasta las 18.00 horas, cuando podrá despejarse. Las temperaturas máximas alcanzarán los 31 grados, y las mínimas no bajarán de 24. A pesar de haber algunas nubes, la probabilidad de precipitaciones es reducida.

El martes, 26 de agosto, los cielos estarán despejados, y el termómetro marcará un grado menos respecto al día anterior, tanto para las máximas, que serán de 30 ºC, como para las mínimas, que marcarán 23 ºC. Para ambos días, las temperaturas descenderán levemente a medida que se acerque la noche, pasando de 27 ºC durante el día a 26 grados a partir de las 18 horas.

Terral en Málaga

Según el director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga, Jesús Riesco, el panorama cambiará a partir del miércoles, 27 de agosto, dado que llegará un "viento de poniente con terral a los lugares habituales". Durante este día, la capital verá cómo el termómetro ascenderá hasta los "36 o 37 grados", prevé Riesco. Por otro lado, las mínimas serán de 23 grados. Este terral aparecerá con unos vientos moderados, de entre 10 a 15 kilómetros por hora.

De igual modo, el terral seguirá presente el jueves, 28 de agosto, ya que contará con unas temperaturas de hasta, "posiblemente, 33 grados", comenta Riesco. Además, el viento de poniente será un poco más veloz, alcanzando una velocidad de 20 kilómetros por hora. Por la mañana, habrá cielos ligeramente nubosos, aunque no lloverá y, durante toda la jornada, el mercurio no marcará temperaturas menores a 23 grados.

Entrando al fin de semana, los planes de playa no se verán afectados por ningún contratiempo, dado que para el viernes, 29 de agosto, se esperan unas temperaturas máximas de 34 grados, comenta el director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga. Eso sí, el cielo contará con alguna nube, y con unas temperaturas mínimas de 21 grados, las más bajas de toda la semana.

Para el sábado, 30 de agosto, el terral se habrá ido, y el termómetro marcará 22 grados de temperaturas mínimas, y 29 de temperaturas máximas, suponiendo una bajada de 5 grados respecto al viernes. De igual modo, el domingo, 31 de agosto, las temperaturas máximas volverán a subir, siendo estas de 31 grados. Las mínimas serán de 22 grados mínimos y, durante estos días, los cielos estarán despejados.