El Ayuntamiento adjudica la renovación de las calles Java y Maltesa del distrito Puerto de la Torre

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, ha adjudicado a la entidad Acsa Obras e Infraestructuras SA, por un importe de 480.131,93 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de ocho meses, la obra para la renovación del acerado de las calles Java y Maltesa, ubicadas en el distrito Puerto de la Torre.

Las actuaciones se corresponden con la tercera fase de la obra para dotar de acerado estas calles ubicadas en las barriadas de el Atabal y el Chaparral, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En el caso concreto de la calle Java, las actuaciones se llevarán a cabo para completar la totalidad de la renovación del pavimento de esta vía y para renovar el acerado sur al completo, entre el fondo de saco posterior a calle Medan hasta la intersección con las calles Célebes Barat y Borneo.

El pavimento de acera existente será sustituido por pavimento de hormigón coloreado, tal y como se encuentra ejecutada la primera y segunda fase del acerado norte.

Por su parte, en calle Maltesa, la obra contempla la reparación del acerado y la calzada de hormigón que se encuentra deteriorada entre las calles José Hernández y Bernardo de Carpio.