Estos son los 7 consejos que necesitas saber para ahorrar en la vuelta al cole

La vuelta al cole representa un desafío económico para muchas familias españolas, con un gasto medio estimado en 317 euros por alumnos según datos de Wallapop, y hasta 500 euros en vestuario y material escolar de acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En un contexto de subida de precios, donde el 96% de las familias considera el materal excesivamente caro, optar por alternativas como la reutilización es siempre un acierto.

Plataformas como Wallapop destacan que más del 54% de los españoles ya recorren a la segunda mano para adquirir libros de texto, tablets, uniformes o mochilas, motivados por el ahorro (60%) y la sostenibilidad (38%). La OCU, por su parte, ofrece consejos clave que, si se siguen, permiten rebajar sustancialmente los costos, promoviendo un consumo más consciente y reduciendo el impacto ambiental.

Vuelta al cole tras las vacaciones de verano en el CEIP García Lorca / Álex Zea

Haz una inventario

Uno de los consejos principales para asegurar el ahorro en la vuelta al cole es hacer una lista previa a las compras para evitar malgastar o comprar objetos innecesarios. Para ello es esencial saber qué material tienes disponible en casa de años anteriores, por lo que deberás elaborar un inventario. De esta forma, podrás aprovecchar todo lo que esté en buen estado, desde la mochila hasta el estuche.

Material escolar de segunda mano

Comprar y vender productos reutilizados se posiciona como una de las estrategias más efectivas para ahorar en la vuelta al cole. Según Wallapop, esta práctica permite un ahorro medio de 154 euros por alumno, al optar por artículos como libros de texto (44% de las búsquedas), tablets y calculadoras (15%), uniformes (11%) y mochilas (10%). La demanda de estos productos creció notablemente el año pasado, con incrementos del 193% en calculadoras y 132% en libros.

Además de los beneficios económicos, reutilizar contribuye a la sostenibilidad al dar una segunda vida a los objetos. El 38% de las familias valoran este aspecto, y plataformas como Wallapop facilitan el proceso con más de 100 millones de anuncios anuales. Iniciativas como el intercambio entre padres o asociaciones escolares también fomentan esta opción, reduciendo el desperdicio y optimizando recursos.

Estos son los mejores zapatos para empezar con buen pie la vuelta al cole / L.O.

Adelantar las compras a agosto

Adelantar las adquisiciones a agosto es un consejo clave para aprovechar ofertas en ropa y papelería, cuando hay mayor disponibilidad y descuentos. Esto evita las prisas de septiembre y permite probar prendas con calma en tiendas físicas, sin caer en compras impulsivas. Priorizar lo necesario, como solo tres cuadernos si la oferta es por diez, ayuda a no exceder el presupuesto.

Comprar sin los hijos

Salir de compras sin los hijos es recomendable para evitar encaprichamientos con artícuos de marca o con personajes favoritos, que suelen ser más caros. Independientemente de la edad, los niños pueden influir en decisiones impulsivas, incrementando el gasto en productos no esenciales como mochilas temáticas o material decorado.

Fomentar el consumo colaborativo

El consumo colaborativo, como el intercambio de ropa, libros y materiales entre padres o a través de asociaciones escolares, es una forma importante de ahorro según la OCU. Iniciativas locales facilitan este proceso, permitiendo acceder a artículos de segunda mano de manera gratuita o a bajo costo, y reduciendo el impacto ambiental al extender la vida útil de los productos.

Reutilizar de familiares o amigos con hijos mayores es otra variante afectiva, especialmente para prendas costosas como abrigos o libros de texto. Esto no solo ahorra dinero (hasta 60 euros por alumnos en material reutilizado), sino que fotalece lazos comunitarios y evita el almacenamiento innecesario en hogares, convirtiéndose en un favor mutuo.

Madres acompañando a alumnas en la vuelta al cole en un centro de Málaga. / ÁLEX ZEA

Aprovechar programas de libros gratuitos y bibliotecas

Consultar programas de libros gratuitos basados en préstamos que ofrecen las comunidades autónomas a través de los colegios es esencial, aunque requiere solicitud con antelación. Para lecturas recomendadas, recurrir a bibliotecas públicas es la opción más económica, solicitando ejemplares antes de que se agoten para evitar compras.

Esta aproximación reduce drásticamente el gasto en textos, que representan el 44% de las búsquedas en segunda mano. Las bibliotecas no solo ahorran dinero, sino que promueven hábitos de lectura sostenibles. Otra opción es preguntar en el AMPA, a veces gestonan la venta de libros ya usados por otros alumnos del curso anterior.

Compara precios en dispositivos electrónicos

Si su hijo necesita una tablet o portátil, comparar modelos y precios en distintos comercios puede hacerle ahorrar hasta 150 euros por unidad. Analizar opciones similares de la misma marca en tiendas físicas y online asegura la mejor oferta, enfocándose en funcionalidades esenciales sin pagar extras innecesarios.

Esta comparación es crucial en un año donde la demanda de electrónicos como tablets creció un 15%, impulsada por modas como accesorios de Labubu (475% de aumento). Prioriza la durabilidad y el valor a largo plazo evita compras apresuradas, integrando el ahorro con necesidades educativas reales para un inico de curso eficiente.