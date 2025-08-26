Detenido en Málaga tras agredir a su madre enferma y a su hermano y amenazarlos con un cuchillo

Un varón de 47 años ha sido detenido en Málaga por presuntamente agredir a su madre y a su hermano, amenazarlos con un cuchillo y arremeter contra los policías locales que intervinieron en el incidente. El propio cuerpo municipal ha informado hoy de que los hechos tuvieron lugar sobre las 11.00 horas de ayer lunes en el distrito de Carretera de Cádiz. La Sala del 092 de Policía Local registró una llamada en la que se alertaba de que un individuo estaba agrediendo a su progenitora, que al parecer tiene varias patologías diagnosticadas.

Los policías que se dirigieron al lugar pudieron escuchar desde la calle los golpes y los gritos de un hombre que amenazaba de muerte a otras personas. "Al entrar al edificio, el presunto agresor se encontraba fuera de la vivienda esperando a los actuantes de forma desafiante y con un cuchillo en la mano", ha explicado la Policía Local en un comunicado. "Sin mediar palabra, arremetió contra uno de los policías con la mano en la que no tenía el cuchillo, aunque este logró repeler la agresión e, inmediatamente, fue reducido y detenido", han añadido. Uno de los funcionarios resultó lesionado con contusiones en una mano.

Reclamando dinero

Una vez que el detenido estaba asegurado, los policías se entrevistaron con los familiares, quienes manifestaron que el hombre no residía en el domicilio. Sin embargo, esa mañana acudió al mismo con una actitud agresiva y reclamando dinero. En esos momentos se encontraba en la casa su madre, que está enferma, y uno de sus hermanos. Ambos explicaron que, ante la negativa de acceder a su petición, el agresor abofeteó a su progenitora, lo que provocó que el hermano recibiera un golpe en la boca al intentar mediar. En ese momento, un tercer hermano se personó en la vivienda para tratar de poner fin a la situación, aunque también fue amenazado por el investigado, que se hizo con un cuchillo de cocina. Algunos testigos aseguraron a los agentes que no es la primera vez que suceden hechos similares.