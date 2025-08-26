Emasa impulsa obras para reducir los riesgos de inundación en cuatro puntos de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), avanza en la separación de redes de saneamiento y pluviales, así como en el aumento de la capacidad de drenaje urbano para seguir reduciendo los riesgos de inundación en distintos puntos de la ciudad. La empresa dependiente del Área de Sostenibilidad Medioambiental ha iniciado la contratación de cuatro obras en las siguientes ubicaciones: avenida Salvador Allende (distrito Este), calle San Nicolás (Centro), calle Abogado Federico Orellana Toledo (Carretera de Cádiz) y en la avenida de San Javier y la calle Torremolinos (Churriana), por un importe total de 4.276.553,53 euros (IVA incluido).

Adjudicación de los contratos

Los contratos serán adjudicados a través del acuerdo marco de canalizaciones y obra civil no singular suscrito con cinco empresas constructoras por un importe total de 36,3 millones de euros (IVA incluido) durante cinco años, según indicó ayer el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, estas actuaciones están incluidas en el plan de inversiones con más de 130 obras de infraestructuras hidráulicas programadas para el periodo 2024-2029 en todos los distritos de la ciudad con un presupuesto estimado de 100,3 millones de euros.

Este plan está estructurado en 16 grandes ámbitos, entre los que se encuentra el relativo a la mejora de la separación de redes de saneamiento y el drenaje de aguas pluviales de la ciudad.

Por otra parte, Emasa también ha impulsado la contratación de dos nuevas actuaciones para mejorar la red de saneamiento que suman un importe total de 6.165.631,14 euros (IVA incluido).

Por un lado, se ha licitado la segunda fase del proyecto de renovación de conducciones desde Sacaba hasta la estación depuradora de aguas residuales del Guadalhorce, con un presupuesto base de licitación de 4.917.592,54 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses.

Estación de bombeo de Sacaba

En el año 2022 se ejecutó la primera fase, que abarcó el tramo interior en la EDAR y la conexión aguas arriba de la MA-21, mientras la segunda comprenderá la renovación de las tres conducciones que parten después del cruce con la MA-22 en las proximidades de estación de bombeo Sacaba a lo largo de la margen izquierda del río Guadalhorce. El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 22 de septiembre.

En paralelo, también se ha licitado la segunda fase de las obras de remodelación del colector histórico Carretería, que data del siglo XVIII y que recoge las aguas residuales del Centro Histórico. Mientras están en ejecución los trabajos de la primera fase que está dividida en cuatro subtramos entre las calles Victoria y Prim, en este nuevo expediente se incluyen las obras previstas para desviar el colector bajo el puente de Tetuán, por el paso inferior Manuel José García Caparrós, en el tramo comprendido entre la calle Prim y la avenida Comandante Benítez. En siguientes fases, se completará la renovación de todo el trazado hasta su desembocadura en el puerto. Esta segunda fase tiene un presupuesto base de licitación de 1.248.038,6 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de nueve meses.

