Málaga endurecerá el control de acceso de menores en las casetas familiares en la Feria

Málaga se despidió hace apenas un par de días de su Feria de agosto y, como es costumbre, los días posteriores toca hacer balance y señalar tanto los éxitos como los lugares de mejora de la mayor fiesta de la capital de la Costa del Sol.

Para la principal responsable de este acontecimiento, la concejala de Fiestas en el Ayuntamiento de Málaga, el cierre es positivo, con un «ambiente bueno, buenísimo» y la con la sensación de que «hemos ganado en calidad».

Así se expresa Teresa Porras en una conversación con este periódico, en la que asegura que ya llegará el momento de reunir a todos los sectores implicados -hosteleros, peñas, taxis, seguridad...- para analizar con calma esta última edición de la Feria de Málaga, aunque ya adelanta cambios importantes de cara al próximo año.

La principal novedad que el área de Fiestas contempla ya para 2026 es un endurecimiento del control de acceso de menores de edad en las casetas familiares, ya que hasta ahora la prohibición expresa de su entrada solo se aplica a las discotecas.

Según Porras, se emprenderá una modificación de la ordenanza de Feria que se ha estrenado este año para incluir la obligatoriedad de que los menores de 18 años accedan siempre acompañados a las casetas familiares, de peñas y asociaciones.

El objetivo de esta medida es «dar respaldo» a los responsables de estas casetas, que han tenido que lidiar con grupos de jóvenes que al no poder acceder a los locales de discoteca, dirigidas al público adulto, tratan de «hacer la vuelta» en las familiares.

«La ordenanza no tenía previsto esto y hemos encontrado que efectivamente tenemos que dar ese refuerzo a las casetas familiares, a la hora de no servir copas ni dejar entrar a los menores», explica la concejala de Fiestas. «Rectificaremos el texto y tantas cosas como haya que rectificar, que lo estudiaremos».

Feria de Málaga en el Real. / Álex Zea

Otro de las medidas pendientes, reconoce la edil, es eliminar el botellón que se sigue celebrando en la Explanada de la Juventud, en el Cortijo de Torres, aunque aún no se plantean medidas concretas para ello. «Tengo que reconocer que es una asignatura pendiente. Pero lo que sí tengo que decir es que sacamos una caseta sin alcohol y, por desgracia, se nos quedó desierta», recalca Porras, al tiempo que recuerda que ya se consiguió eliminar el botellón del casco histórico.

Con respecto a posibles medidas a futuro, sostiene que «seguirán estudiándolo» en contacto con los jóvenes, «a ver qué es lo que pretenden ellos hacer», sostiene. «Es un tema de todos. No se trata de prohibir sino de educar».

Código de vestimenta

Una de las novedades que la nueva ordenanza introducía este año en estos festejos es un código de vestimenta que abría la puerta a impedir el acceso en bañador, chanclas o zapatillas deportivas, una medida que para la edil ha contribuido a mejorar la vestimenta en la Feria de Málaga.

«La gente ha ido mucho más arreglada y ha cuidado más ese aspecto que todos queremos que haya en un Real o que haya en una feria», defiende.

Preguntada por los cierres por incumplimiento de la normativa -se han contabilizado hasta cinco por impedir el acceso libre y gratuito-, Porras celebra que la nueva ordenanza «ha funcionado bastante bien» y ha dejado «muy clarito» lo que supone llevar a cabo prácticas expresamente prohibidas como es el cobro de una entrada para acceder a una caseta, como es la clausura del local durante 24 horas.

Con respecto a la nueva portada del Real, el «Quiosco del Embarcadero de la Reina», en honor a una de las puertas realizadas para una visita de la Reina Isabel II, Porras adelanta que volveremos a verla en próximas ediciones, ya que no se «amortiza» en un solo año y considera que ha tenido una buena acogida. «Ha sido fenomenal».

Precios altos

Con respecto a las críticas por los altos precios que se han vuelto a ver en la Feria, tanto en la comida como en la bebida como en las atracciones, Porras no lo niega pero sí defiende que es una tendencia que se está dando también en otras Ferias como la de Jerez, la de Huelva, la se Sevilla o la de Córdoba.

«Esto es un tema de consumo y nosotros como ayuntamiento difícilmente podemos regular los precios. Es verdad también que todo ha subido».

Precisamente esos altos precios ha llevado al grupo municipal Con Málaga a afear que el equipo de Gobierno ha convertido estas fiestas en una Feria "elitista" que deja fuera a ciudadanos con menos recursos. "Camperos a 20 euros o frituras a 50 euros imposibilitan que muchísimas familias trabajadoras puedan disfrutar de la Feria de su ciudad", criticó ayer la concejala Toni Morillas.

Real vs. Centro

En cuanto al debate que cada año se produce con respecto al tirón del Real y la menor afluencia de la Feria del Centro, la concejala asegura que no está en los planes del equipo de Gobierno eliminar los festejos en el casco histórico. «Todo lo contrario, queremos potenciar tanto una [Feria] como otra».

Baile y fiesta en el Centro de Málaga, durante la Feria de 2025. / Álex Zea

En esa línea, asegura que se reunirá con los hosteleros y empresarios de los comercios del Centro que le han reclamado más animación y actividades en más calles del Centro de Málaga.