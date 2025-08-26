Una 'influencer' desvela el origen de las tortas locas, el dulce más típico malagueño: "Empezó en la posguerra y su nombre se debe a una canción"

Da igual en qué pastelería entres, allí están. De diferentes tamaños, con innovadores rellenos o en su versión más tradicional, pero no hay establecimiento de Málaga que no ofrezca uno de los productos más reconocidos y emblemáticos de Málaga: las tortas locas. Un histórico dulce compuesto por dos círculos de hojaldre rellenos de crema pastelera, recubierto por glaseado de yema y coronado con una guida que nació en los años 50 y cuyo nombre tiene su origen en una conocida canción.

Así lo ha explicado la creadora de contenido jerezana Sandra Morales, que ha mostrado a sus miles de seguidores la historia de este postre que ha cruzado fronteras y no solo es uno de los principales tesoros de Málaga, sino uno de sus bocados más conocidos por toda la geografía nacional.

"Aunque cueste creerlo, esta delicia no nació en una pastelería de 'pitiminí', nació en la posguerra, un momento en el que muchas familias no tenían nada para echarse a la boca, pues menos iban a tener para comerse un postre dulce", ha señalado la influencer.

El nombre de esta conocido dulce malagueño, por una canción

De ese modo, durante la época, los dulces estaban reservados para las personas más adineradas y que se encontraban en una posición social y económica elevada. "Pero aquí en Málaga, con la 'loca' se acabó la tontería, porque en la Pastelería Tejeros se creó este dulce que era barato, sabroso y para toda la familia", ha añadido sobre este postre que en la actualidad se puede adquirir de todos los tamaños, formas y rellenos posibles, pero que en sus inicios eran principalmente de una dimensión considerable para hacer frente a la hambruna de la sociedad.

Sobre el motivo de su curioso nombre, la creadora de contenido ha asegurado que se debe a una conocida canción muy popular en la época, 'A lo loco se vive mejor', de Luisa Linares y los Galindos, que buscaba poner algo de alegría y color a esos tiempos grises, como también buscaba hacer este reconocido dulce.

"Este pastelito se convirtió en un símbolo de alegría en una sociedad que estaba todavía un poquito gris. Y así, se convirtió en un ejemplo de que hasta en tiempos difíciles, el pueblo andaluz es capaz de echarle un poquito de azúcar a la vida", ha asegurado la joven, que ha añadido sobre el carácter luchador de los andaluces: "Para que luego solamente seamos los graciosos".

El verdadero creador de las tortas locas de Málaga

En cuanto al artífice de este postre, durante años se ha mantenido la idea de que fue un jugador del C.D. Málaga nacido en Barcelona, Eduardo Rubio Cao, su inventor. Un pensamiento que desmintió a este periódico el confitero malagueño ya jubilado José Luis Vázquez, que aseguró que el verdadero creador de las tortas locas fue su padre, Antonio Vázquez Sánchez: "Mi padre trabajaba muy bien los hojaldres y, un día, cortó dos tortas, les puso su relleno de crema con su color, el amarillo huevo vegetal que se llama, y luego su guindita y su cubierta de azúcar glas que se hace hervida".

Tal y como indicó, su padre fue el creador de este reconocido dulce, "lo que pasa que ni lo iba diciendo por ahí ni las patentó. Estaba en su trabajo y en sus cosas, no hacía nada más que trabajar para todos nosotros". La confusión de creer que fue Rubio Cao quien las creó radica, según explicó, en que su padre y el jugador fueron socios y tuvieron un obrador juntos, pero que el futbolista "no tenía ni idea de lo que era un dulce: él ponía el dinero y se dedicaba a jugar al fútbol y mi padre era el que hacía los dulces".

Además, aseguró que el verdadero origen de su nombre se debe a una conocida película: "Mi padre contaba que fue al cine Albéniz y que ponían una película que no sé si se llamaba 'Los años locos' o algo de eso y dijo: pues voy a ponerle esto de las locas; tampoco él se acordaba del título de la película".