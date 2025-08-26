Málaga alcanza las 295.000 pensiones y casi dos de cada tres son de jubilación: éstos son los importes

La Seguridad Social ha abonado en agosto 10,4 millones de pensiones en España con un desembolso récord de 13.621 millones de euros (un 6,2% más que hace un año) y que comprende las distintas clases de pensiones contributivas: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. La pensión media del sistema se ha situado en 1.312,9 euros mensuales, con un aumento interanual del 4,5% y con diferencias entre los distintos tipos.

En el caso de la provincia de Málaga, se han abonado 295.001 pensiones, un 1,9% más que hace un año, con un media de 1.195,3 euros por prestación. La cuantía ha aumentado así un 4,6% de promedio y el gasto total alcanza los 352,6 millones.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, casi las tres cuartas partes del gasto en pensiones en España corresponde a pensiones de jubilación con 9.954 millones. En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), es ya de 1.507,5 euros mensuales.

En la provincia de Málaga, hay más de 180.700 pensiones de jubilación (el 61% del total) con una media de 1.376,2 euros.

El importe medio de las pensiones en Málaga, tanto en la media general del sistema como en el caso de la jubilación, está un 9% por debajo de la media nacional, algo que está relacionado principalmente con los menores sueldos que se cobran en la provincia con respecto a otras zonas de España. El peso preponderante del sector servicios en Málaga frente a la mayor presencia de segmentos industriales que se registran en otras partes del país es uno de los motivos que se suele argumentar para explicar esta diferencia.

Viudedad, incapacidad, favor de familiares y orfandad

A pensiones de viudedad se han destinado en España un total de 2.197 millones, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.252 millones; la de orfandad, a 178,8 millones y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,5 millones. La pensión media de viudedad aún no llega a los 1.000 euros, con 935,8 euros mensuales.

En Málaga, por citar las cifras exactas de prestaciones en todos estos apartados que ofrece el Ministerio, hay 67.724 pensiones de viuedad con 863 euros de media mensual; otras 32.000 de inapacidad permanente con 1.186 euros de prestación mensual; además de 12.828 de orfanidad con 480,6 euros de pago medio al mes y 1.732 de favor de familaires con 733 euros mensuales.

Nuevas altas y jubilaciones demoradas

En las nuevas altas de jubilación a nivel nacional, la cuantía media del sistema es de 1.613 euros, según los últimos datos disponibles (julio). En concreto, en el régimen general, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.722 euros al mes.

Dos personas mayores por las calles de Málaga. / Álex Zea

Junto a los datos del gasto en pensiones, Inclusión destaca en la nota que hasta julio se han registrado 215.971 nuevas altas de jubilación. De ellas, las jubilaciones demoradas representan el 11,4 % frente al 4,8 % de 2019.

En conjunto, el 72,4% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 12,6 puntos porcentuales más que en 2019.

Jubilación anticipada

Las jubilaciones anticipadas, por su parte, caen un 12,4% en seis años y suponen el 27,6 % del total de nuevas jubilaciones.

Como resultado, añaden, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019. En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.