¿Melanoma en el ojo? Un cáncer ocular poco frecuente pero potencialmente letal

El melanoma uveal es un cáncer ocular poco frecuente pero que puede ser potencialmente mortal. Se estima que cada año en Andalucía afecta a entre 6 y 7 personas por cada millón de habitantes. Una cifra que, aunque se ha mantenido relativamente estable en las últimas décadas, se teme que pueda sufrir un ligero aumento en el futuro debido al envejecimiento progresivo de la población.

Por ese motivo, la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) quiere poner el foco sobre esta enfermedad y reivindicar la importancia de la detección precoz, así como de la protección ocular y la necesidad de coordinación multidisciplinar para mejorar el pronóstico de estos pacientes.

Aunque la mayoría de las personas desconocen que existe este tipo de tumor, se trata del cáncer más habitual dentro del ojo en personas adultas. Según explican los oncólogos andaluces, se origina en los melanocitos de la úvea —una estructura que incluye el iris, el cuerpo ciliar y la coroides— y, pese a su rareza, puede tener una evolución agresiva, con alto riesgo de metástasis hepáticas si no se detecta y trata a tiempo.

“El melanoma uveal puede ser completamente asintomático en sus fases iniciales. Solo con revisiones regulares y conciencia social podremos diagnosticarlo en etapas precoces y aumentar las opciones de tratamiento”, aclara el doctor Miguel Berciano, del Hospital Regional Universitario de Málaga y coordinador del Grupo de Trabajo de Cáncer de Piel y Melanoma de la SAOM.

Recomendaciones

Pese a que a día de hoy no existe una estrategia preventiva específica para este tumor, los profesionales señalan que sí se pueden tomar algunas precauciones, como, por ejemplo, usar gafas de sol homologadas siempre con filtros UVA/UVB.

Asimismo, insisten en la necesidad de realizar revisiones oftalmológicas periódicas, especialmente en mayores de 50 años, ya que es un tumor que afecta principalmente a personas adultas. Por otro lado, subrayan la importancia de consultar con un profesional ante la aparición de manchas, cambios en la coloración del ojo o alteraciones visuales, aunque no haya dolor ni síntomas evidentes.

La Sociedad Andaluza de Oncología Médica recuerda que uno de los referentes nacionales en el abordaje de este tipo de tumor se encuentra precisamente en Andalucía: el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Reconocido como Centro de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) para el diagnóstico y tratamiento del melanoma uveal, ha registrado más de 500 casos en los últimos 20 años, según indica la SAOM en un comunicado.

“La comunidad andaluza no solo cuenta con uno de los centros nacionales de referencia, sino también con un sistema sanitario que ha sabido incorporar herramientas diagnósticas y terapéuticas avanzadas en este campo”, agregan.

Avances

Entre los principales avances destacan las técnicas específicas de imagen ocular aplicadas por los servicios de Oftalmología, los estudios moleculares que permiten una estratificación personalizada de riesgo braquiterapia ocular —y tratar el tumor conservando el globo ocular— y la protonterapia —tecnología emergente con mayor precisión, pendiente aún de ampliación en Andalucía—.

También subrayan la mejora que ha supuesto la incorporación progresiva de la inmunoterapia, la cual ha demostrado mejorar la supervivencia en pacientes con enfermedad metastásica, así como la participación en ensayos clínicos con nuevas moléculas prometedoras, incluso en fases tempranas.

No obstante, aunque la SAOM reconoce que se han dado "pasos importantes", advierten que aún existen áreas de mejora, como, por ejemplo, la ampliación del acceso a protonterapia o la implementación de protocolos homogéneos para el seguimiento de pacientes intervenidos en centros no CSUR. También reivindican la necesidad de incrementar los ensayos clínicos con nuevas estrategias.

Coordinación multidisciplinar

Además de la importancia de la detección precoz y de protegerse adecuadamente los ojos, los oncólogos andaluces destacan la importancia de la coordinación multidisciplinar para luchar contra esta enfermedad. Defienden que el abordaje del melanoma uveal exige una “estrecha colaboración entre especialidades”, tal y como se evidenció en la reunión multidisciplinar celebrada recientemente, en la que participaron profesionales de oncología médica, oftalmología, anatomía patológica, radiofísica y ciencia básica.

“Desde SAOM queremos no solo contribuir a la generación de conocimiento y protocolos comunes, sino también animar a los comités de tumores de cada hospital andaluz a integrar a los especialistas implicados en esta patología”, concluye el doctor Berciano.

Asimismo, la sociedad andaluza recuerda que Andalucía participa activamente en la investigación traslacional y clínica, liderando ensayos que han cambiado el paradigma terapéutico y participando en proyectos colaborativos que profundizan en el conocimiento molecular de este tipo de cáncer.