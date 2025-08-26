Moreno respalda las propuestas de Feijóo y exige castigos más duros para los pirómanos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su apoyo a las medidas contra los incendios forestales presentadas por Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, a las que ha calificado de “oportunas y sensatas”. Durante una visita institucional a Archidona, Moreno subrayó la necesidad de actuar con mayor firmeza frente a los pirómanos, reclamando penas “ejemplarizantes” que eviten la reincidencia.

El dirigente andaluz incidió en que, más allá del daño medioambiental, los incendios provocados ponen en riesgo el patrimonio, las viviendas y, en muchos casos, la vida de las personas. Por ello, defendió la creación de un registro nacional de pirómanos y la utilización de dispositivos de geolocalización para un control más estricto de los reincidentes.

Feijóo propone un plan contra incendios que incluya un "registro nacional de pirómanos" / L. O.

Registro y control de los pirómanos

Moreno advirtió que detrás de la mayoría de los incendios está "la mano del hombre", ya sea por descuido o por la acción intencionada de quienes buscan prender fuego a los montes. En este sentido, subrayó la importancia de identificar y controlar a los culpables, recordando que muchos de ellos son reincidentes que vuelven a actuar tras quedar en libertad.

El presidente de la Junta insistió en que los avances tecnológicos, como las pulseras de geolocalización, pueden ser herramientas clave para vigilar sus movimientos. Además, reclamó un endurecimiento de las penas, al considerar que las actuales son demasiado leves y permiten que se repitan tragedias que afectan a la biodiversidad y a la seguridad de las familias.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene desde el atril en el marco de una visita institucional realizada al Ayuntamiento de Archidona. / Álex Zea

El papel del Estado ante las catástrofes

El líder andaluz también reivindicó con mayor coordinación entre administraciones a la hora de combatir los grandes incendios. "Lo primero que tenemos que hacer es poner todos los recursos posibles al alcande de ayuntamientos, comunidade sautónomas y del Estado", señaló, recordando que Andalucía destina casi 270 millones de euros y cuenta con 4.700 efectivos en el Plan Infoca.

Moreno destacó el trabajo de las brigadas andaluzas, que logran sofocar la mayoría de los conatos en sus primeras horas. No obstante, advirtió de que el Estado debe actuar con determinación cuando los fuegos superan el ámbito autonómico, y defendió la propuesta de Feijóo de mejorar la coordinación y planificación para ofrecer respuestas más eficaces ante emergencias de esta magnitud.

Respuesta a la polémica política

Moreno rehusó a pronunciarse una vez que se le preguntó por el calificativo de "pirómana" que el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, dirigió a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. "Yo no me dedico a comentar las decisiones ni las calificaciones de otros compañeros", señaló, limitándose a mostrar respeto por las declaracones de cada dirigente.

Con ello, evitó entrar en polémica interna y centró su discurso en la necesidad de reforzar las medidas contra lo incendios, un problema que, recordó, "cada vez está más prsente como consecuencia del cambio climático".