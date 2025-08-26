Hostelería

"Aquí se paga al instante": así planta cara a los 'simpa' un bar de Huelin

El establecimiento 'El Mundo del Campero' asegura que las cuentas pendientes, de entre 20 y 80 euros, se han repetido con frecuencia desde el pasado año

Cartel de El Mundo del Campero ante la oleada de 'simpas'. / L.O.

Lucía Cánovas

Málaga

El barrio malagueño de Huelin se ha convertido en escenario de una curiosa medida contra los 'simpas'. El bar 'El Mundo del Campero' ha decidido cobrar las consumiciones en el momento de servirlas tras sufrir una oleada de impagos por parte de muchos clientes que se marchaban del establecimiento sin abonar la cuenta.

El cartel, colocado en la entrada del local, advierte de la obligación de pagar al instante. Según explican desde el establecimiento, la situación se ha repedio con frecuencia desde el año pasado y ha llevado a tomar esta decisión para proteger al negocio y evitar pérdidas económicas.

Vista desde fuera del local.

Vista desde fuera del local. / El Mundo del Campero

Una práctica cada vez más frencuente

"Viene un grupo grande, piden bastante comida y bedida y, cuando llega la hora de pagar, simplemente se van yendo poco a poco", explica Javi Pascual, trabajador del bar. Los importes de estas cuentas oscilan entre los 20 y los 80 euros, lo que para un comercio supone un perjuicio notable.

El problema, aseguran, no se limita a turistas o visitantes ocasionales, sino que afecta tanto a personas del propio barrio como a clientes de paso. "Hay de todo, malagueños y extranjeros, no se puede generalizar. Lo que sí hemos nos hemos dado cuenta es que no suelen ser jóvenes, sino más bien mayores". apunta Pascual.

Una medida preventiva ante las pérdidas

Desde el local reconocen que no saben si otros bares de la zona han adoptado la misma medida, aunque aseguran que "el problema no es aislado". El cartel, sencillo pero directo, busca disuadir a quienes pretenden marcharse sin pagar y transmitir tranquilidad a los trabajadores.

La decisión, señalan, no ha supuesto quejas entre los clientes habituales, que comprenden la situación y continúan acudiendo con normalidad. Mientras tanto, en 'El Mundo del Campero' confían en que la medida sea suficiente para frenar una práctica que se ha vuelto demasiado habitual en los últimos meses.

