Las peñas ven "muy difícil" aplicar un control de acceso de menores en las casetas familiares

La Federación de Peñas de Málaga ve "muy difícil" implementar un sistema de control de acceso de menores en las casetas familiares, una de las medidas que el Área de Fiestas ha anunciado que desplegará en la Feria de 2026.

Como adelantó este periódico, el Ayuntamiento de Málaga quiere modificar la ordenanza de Feria que se ha estrenado este año para incluir la exigencia de que los menores de 18 años deban acudir acompañados de un adulto para poder acceder a las casetas familiares. Hay que recordar que en estas casetas, el acceso siempre ha sido libre y sin restricciones, a diferencia de las discotecas, que restringen el paso a los menores.

"La ordenanza no tenía previsto esto y hemos encontrado que efectivamente tenemos que dar ese refuerzo a las casetas familiares, a la hora de no servir copas ni dejar entrar a los menores", explicaba la concejala de Fiestas, Teresa Porras. "Rectificaremos el texto y tantas cosas como haya que rectificar, que lo estudiaremos".

Desmontaje en el Real de la Feria de Málaga 2025 / Gregorio Marrero

Preguntado por esta medida, el presidente de la Federación de Peñas, Manolo Curtido, advierte de que es "muy difícil" para las peñas y asociaciones establecer ese requisito de acudir acompañado de un adulto, no solo por la necesidad de contar con un guarda de seguridad sino por la propia dinámica de estas casetas.

"Si un joven del Tiro Pichón entra en la caseta [de su barrio], ¿cómo no va a entrar?", se pregunta Manolo Curtido, que muestra sus dudas con respecto a la aplicación de la medida anunciada, por lo que adelanta que lo debatirán con la concejala de Fiestas. "Muchas veces se van los padres de una caseta a otra y los niños se quedan, o es que llegan antes y esperan a los padres. Eso es tremendamente complicado".

Con respecto a si se han topado con grupos de jóvenes, que acceden a las casetas tratando de acceder a bebidas alcohólicas, Curtido niega que se hayan producido estas situaciones aunque sí recalca la necesidad de que los responsables de las casetas y el personal de barra estén atentos para evitar la venta de alcohol a menores.

"Lo que sí es que se tienen que hacer absolutamente responsables, los directivos y el personal de barra, de no darle bebidas alcohólicas y en caso de hacerlo, asumir la sanción", señala.

Otros problemas

El representante de las Peñas de Málaga lamenta que "parece que el control de todo es sobre las casetas familiares y las discotecas no tienen absolutamente ningún problema", al tiempo que apunta a "otros problemas" más urgentes.

Aunque el balance de Manolo Curtido para esta edición es positivo, ya que la semana ha terminado "con pocas incidencias" y con satisfacción generalizada entre las peñas, sí señala algunas carencias que deben atajarse de cara a los próximos años.

Por ejemplo, asegura que hacen falta más baños públicos y más control sobre el consumo de sustancias estupefacientes.

Por otro lado, destaca el gran esfuerzo económico de las casetas familiares para montar sus locales en el Cortijo de Torres. "Cuesta un dineral para una sola semana y prácticamente no ganamos nada. Muchas entidades se lo están pensando, yo este año he tenido que animar a dos o tres entidades", alerta.

Por ello, el presidente de la Federación de Peñas defiende la necesidad de apoyar a las casetas familiares y recuerda que la actual ordenanza de Feria se aprobó sin que se aceptaran sus alegaciones.

Entre sus peticiones se requería al Ayuntamiento de Málaga que abriese la posibilidad de otorgar concesiones demaniales para las casetas, lo que permitiría hacer uso continuado de estos espacios durante el año y amortizar así la inversión que realizan las asociaciones en su acondicionamiento.

Como ya informó este periódico, el consistorio descartó esta opción "porque implicaría un uso de las mismas [las casetas] que, mayoritariamente, se desarrollaría durante un período de tiempo que no es el de celebración de la Feria y para el desarrollo de actividades que no son propias de las casetas de feria, habilitando incluso a construir establecimientos fijos, características constructivas que no es propia de las casetas de feria".