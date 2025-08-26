El turista USA se afianza en Málaga capital en un mes de julio con un 29% más de ocupación hotelera

Málaga capital recibió el pasado julio a 179.066 viajeros hoteleros, un 29,2% más que en el mismo mes de 2024, cuando se registraron 365.653 pernoctaciones, un 17,3% más, según datos del INE, en los que destaca que EEUU se ha afianzado como su tercer mercado internacional.

Entre los 179.066 viajeros hoteleros que visitaron la ciudad el mes pasado, 115.030 de ellos fueron internacionales, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga.

Reino Unido fue el país de procedencia del mayor número de visitantes internacionales, con 18.790, seguido de Italia, con 9.412, y EEUU, con 8.466.

Según datos de Turespaña, el gasto medio del viajero estadounidense en 2024 fue de 2.113 euros en España, y de 2.437 euros en el caso de los alojados en Andalucía.

Por su parte, en el mercado nacional, lideró el viajero andaluz, con 30.666 viajeros, el 47,09% del total nacional; a este le siguió el de la Comunidad de Madrid (13.497 viajeros) y, a mayor distancia, los viajeros procedentes de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Del número total de pernoctaciones, 116.579 correspondieron al mercado nacional y 249.074 al internacional. En este último, los viajeros procedentes del Reino Unido fueron los más comunes durante julio (40.558), seguidos de los de Italia (19.390), Países Bajos (18.950), Alemania (17.435) y Estados Unidos (16.875).

En cuanto a las estancias medias, vuelven a destacar las de los mercados neerlandés (2,62 días), alemán (2,44 días), británico (2,15 días), italiano (2,06 días) y estadounidense (1,99 días).

A nivel nacional, los viajeros andaluces representaron el mayor número de pernoctaciones, con 49.164, seguidos de los procedentes de Madrid (32.323).

En este pasado julio, Málaga alcanzó un grado de ocupación del 87,24% , el más alto de entre las seis ciudades más pobladas de España, seguido por Barcelona (85,40%), Valencia (79,45%), Madrid (70,74%), Sevilla (65,12%) y Zaragoza (63,63%).

Además, el grado de ocupación en julio de 2025 ha sido un 3,45% superior al registrado durante el mismo mes del año pasado.