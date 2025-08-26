El restaurante La Deriva reabre en Málaga tras el incendio de marzo: esta es su nueva imagen

La Deriva vuelve a abrir sus puertas. El devastador incendio que sufrió en marzo no ha podido con este emblemático restaurante de Málaga. Tras casi seis meses de trabajos intensivos de remodelación, regresa a la actividad en su ubicación original en la Alameda de Colón, en pleno corazón del Soho malagueño. El establecimiento, que tuvo que cerrar sus puertas a raíz del incendio sufrido el pasado 6 de marzo, estrena nueva etapa con una propuesta renovada en imagen y espacios, sin perder su identidad gastronómica.

Conservando su esencia, pero con un diseño más actual y mayor luminosidad, el local presenta una distribución familiar para sus clientes habituales, aunque con interesantes incorporaciones. La entrada continúa presidida por mesas altas, mientras que el salón de mesas bajas permanece al otro lado de la característica disposición en forma de “U”. Como principal novedad, el pasillo central acoge ahora una serie de mesas altas separadas por vitrinas, que crean ambientes más íntimos donde se servirán propuestas especiales fuera de carta.

Nueva imagen de La Deriva / La Opinión

Más protagonismo para el vino

Uno de los elementos que cobra mayor peso en esta nueva etapa es la bodega, un sello distintivo del restaurante desde sus inicios. El techo continúa decorado con sus icónicas cavas suspendidas, y la carta de vinos se amplía hasta alcanzar las 500 referencias. Para reforzar esta apuesta, La Deriva contará con el asesoramiento del reconocido sumiller David Orellana -nombrado recientemente Joven Talento de la Sumillería en España-, también vinculado a Cávala, otro de los establecimientos del grupo hostelero que lidera Antonio Jesús García, junto con Cobalto 15.

La reforma también ha permitido la ampliación de la cocina —ahora abierta a la vista del cliente— y de los aseos, además de una barra rediseñada y con mayor capacidad, que aspira a consolidarse como una de las más destacadas del panorama nacional.

Como un guiño a todo lo vivido, el equipo de La Deriva, capitaneado por Antonio y Encarni, exhibe una serie de fotografías del incendio en una de las paredes del establecimiento. Un recuerdo para rendir homenaje al gran trabajo que todos han realizado para poner en marcha de nuevo este emblemático restaurante malagueño.

Los clientes también podrán ver la escultura del pez imagen de La Deriva, restaurado después del incendio, y junto a dos nuevos 'hijos' muy coloridos.

El regreso de un equipo

Pese a los complicados meses tras el incendio, el equipo de La Deriva ha logrado reorganizarse y recuperar su actividad con energías renovadas. José Rojo, al frente de los fogones, mantendrá por ahora los clásicos más demandados, como la ensaladilla rusa o las croquetas, aunque se prevé la incorporación progresiva de nuevas elaboraciones a partir de septiembre, siempre bajo la premisa de respeto al producto y la temporalidad, pilares del restaurante desde hace más de una década.

Durante el cierre forzoso, parte del alma de La Deriva se trasladó temporalmente a Cobalto 15, en Muelle Uno, donde algunos de sus platos se integraron con éxito en la carta. Esta fusión, según ha adelantado el equipo, continuará vigente como propuesta paralela a la reapertura.

Estado en el que quedó La Deriva tras el incendio. / la opinión

Reservas disponibles desde la próxima semana

Las reservas online estarán habilitadas a partir de la próxima semana a través de los canales habituales del restaurante. Antonio Jesús García, propietario del grupo, ha querido agradecer la implicación de su equipo y la rápida actuación de los bomberos, que permitió evitar daños personales en el siniestro del 6 de marzo, aunque las pérdidas materiales fueron totales. “Han sido meses duros, pero hoy podemos mirar al futuro con ilusión. Volvemos con más fuerza que nunca y con el compromiso intacto de ofrecer una experiencia gastronómica única”, señala García.