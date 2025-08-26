El SAS encomienda la Delegación de Salud en Málaga la supervisión del proyecto de reforma del Hospital Pascual

La Consejería de Salud y Consumo ha decidido encomendar a la Delegación Territorial de Salud en Málaga la supervisión del proyecto básico y de ejecución de las obras para reformar y poner en marcha el antiguo Hospital Pascual. Se trata de una medida tomada por razones de “eficacia” y “eficiencia” para cumplir los “hitos temporales” fijados para este proyecto que está financiado con fondos europeos.

Así se indica en una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en la que se detalla que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha optado por apoyarse en la Delegación Territorial para esta función de supervisión debido a que la propia oficina de supervisión del SAS “acumula tal cantidad de proyectos” para ser supervisados, que su gestión directa podría “comprometer la consecución de determinados hitos temporales” en la ejecución de este proyecto.

Asimismo, aclaran que la Delegación de Málaga cuenta con los medios técnicos “idóneos” para realizar esta función de supervisión, la cual se ejecutará con “medios materiales y humanos propios” de la Delegación Territorial, por lo que no será necesario acudir a contrataciones externas y no implicará “gasto alguno” para dichos órganos.

Segundo proyecto a supervisar

Además del proyecto del Hospital Pascual, en la misma resolución se indica que también se le delega la realización de las actividades que resulten necesarias para la supervisión del proyecto básico y de ejecución de las obras de los edificios que albergarán el nuevo Centro de transfusión, tejidos y células (CTTC) de Málaga, ya que la actual sede (localizado en los terrenos del Hospital Civil) deberá ser demolida para poder levantar el esperado tercer hospital.

Fuentes de la Consejería de Salud han asegurado a este periódico que el objetivo de esta encomienda es “agilizar” los procedimientos y trámites relacionados con ambos proyectos. “Nos permite ser más ágiles”, afirman desde Salud, que recuerdan que recientemente se recurrió también a esta vía para la supervisión del proyecto modificado del Hospital Materno Infantil de Huelva

Agilizar los procedimientos

En la propia resolución se destaca que la asignación y organización de esta tarea de apoyo y asistencia “se realizará siempre respetando el buen funcionamiento” de la Delegación de Salud y produciendo el “menor menoscabo posible” en el buen desarrollo de su normal actividad.

Del mismo modo, subrayan que esta encomienda de gestión “no supone cesión de la titularidad de la competencia”. En esta línea, también aclaran que la decisión de apoyarse en la Delegación de Salud para llevar a cabo estas funciones de supervisión no supone la concesión, expresa o implícita, de derecho alguno respecto a la propiedad intelectual de los documentos elaborados bajo su amparo.

Duración de la encomienda

“Los resultados de los trabajos efectuados por el personal de la Delegación Territorial de Málaga de Salud y Consumo al amparo del presente documento serán propiedad del Servicio Andaluz de Salud a todos los efectos”, se remarca en la resolución publicada hoy en el BOJA.

Fachada del Hospital Pascual de Málaga. / Arciniega

En el mismo documento se especifica que esta encomienda tendrá una duración de un mes, aunque podría prorrogarse, por un periodo de un mes adicional. Asimismo, puntualizan que el propio SAS podrá dar por finalizada la encomienda con anterioridad en caso de pérdida del objeto de la misma o cuando razones de eficacia o eficiencia lo aconsejen.

Contrato adjudicado

Cabe recordar que el pasado mes de julio la Junta de Andalucía adjudicó oficialmente la redacción del proyecto básico y de ejecución para reformar el Hospital Pascual de Málaga. Fue la UTE compuesta por Juan María Sánchez Muñoz Bayo y García Arquitectos Técnicos SLP Carlos Valderrama Lozano la que se hizo con el contrato por un valor de 192.490,48 euros (IVA incluido).

Según se recoge en el Plan Funcional del centro, la reapertura del Hospital Pascual, que será gestionado por el Hospital Regional Universitario, surge como una “solución inmediata” al “histórico déficit de camas” que sufre la provincia. Asimismo, supone “una oportunidad para mejorar la distribución y organización de la asistencia hospitalaria”, con especial atención a las necesidades de ingreso de los pacientes pluripatológicos, que requieren un elevado nivel de cuidados.

En total, la Junta prevé invertir 3,7 millones de euros en adaptar el nuevo Hospital Pascual, según anunció en febrero la consejera de Salud, Rocío Hernández.

Nuevo centro de transfusión

Por su parte, el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de los edificios que albergarán el nuevo centro de transfusión, tejidos y células de Málaga se divide en dos lotes.

El primero de ellos está destinado a la construcción del primer establecimiento y reforma en la esquina sureste de la parcela del Hospital Civil donde se implantará la nueva sede del CTTC; mientras que el segundo lote será para reformar los espacios disponibles en el Hospital Materno Infantil, que también acogerá una parte de la nueva sede, que ahora se divide en dos ubicaciones.

El primero de los lotes tiene un valor estimado de 421.126,68 euros (IVA incluido) y el segundo de casi 200.000 euros (IVA incluido). Ambos cuentan con un periodo de ejecución de 16 meses.