Las sequías y las altas temperaturas están detrás de la muerte de pinares en bosques urbanos de Málaga

Las sequías y las altas temperaturas están detrás de la muerte de pinares en bosques urbanos malagueños. Así lo ha comprobado un estudio realizado por el Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba y el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), desde donde además demandan la necesidad de adoptar medidas de gestión adaptadas a estas condiciones.

El equipo investigador observó que las sequías invernales severas y prolongadas de los últimos años, sobre todo a partir del invierno 2021/2022 llevaron a una marcada reducción en la cobertura y el crecimiento. Lo cual además afecta de forma grave a los pinos carrascos de los bosques Gibralfaro, Morlaco, San Antón y Victoria.

Esta conclusión la han obtenido a través de datos climáticos, índices de teleconexión, la teledetección y la información obtenida a través de la dendrocronología, que es la disciplina que estudia los anillos de crecimiento de los árboles.

Así, los pinos de mayor tamaño, que habían crecido mucho en el pasado gracias a una mayor cantidad de agua, no han sido capaces de mantener ese volumen hídrico. De esta forma han sido los primeros en decaer y morir por fallo hidráulico. Sin embargo, los pinos más pequeños han aguantado mejor la sequía.

El estudio también ha identificado la orientación en la que estaba plantado el árbol como un factor importante que influye en la vulnerabilidad a la sequía y diferentes grados de decaimiento de copas. "Los árboles que crecen en laderas orientadas al sur son más propensos a sufrir estrés por sequía que aquellos que crecen en laderas de umbría orientadas al norte", ha explicado el investigador de la Universidad de Córdoba, Antonio Cachinero Vivar.

Problema que se extiende a otras zonas

Esta realidad no es exclusiva de los bosques malagueños, sino que se produce también en otras zonas donde las sequías y las altas temperaturas son muy comunes. También se da en aquellas zonas donde la falta de agua, agravada por las altas pendientes y suelos poco profundos, provoca estrés en los árboles por la escasez de recursos disponibles.

Como posible solución, Cachinero-Vivar propone varias medidas. Entre estas se encuentra la selvicultura adaptativa que es una estrategia de gestión forestal que no solo contempla la reducción de la densidad de árboles, sino también la introducción de especies arbóreas y arbustivas más resistentes a la sequía —como algunas frondosas— mejor adaptadas al actual contexto de creciente aridificación.