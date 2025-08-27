Sucesos
Dos detenidos por una agresión sexual a dos menores junto a la Feria de Málaga
El suceso tuvo lugar la pasada noche del 20 de agosto en un descampado cercano al recinto ferial, además uno de los detenidos trabajaba en una caseta del Real
EFE
Dos hombres de 21 y 23 años han sido detenidos por un presunto delito de agresión sexual a dos chicas menores de edad cometido en las inmediaciones del recinto ferial de Málaga, según han informado este miércoles a EFE fuentes policiales.
Uno de los detenidos trabajaba en una caseta del real. La agresión sexual se cometió presuntamente la madrugada del 20 de agosto en un descampado cercano a dicho recinto, según las fuentes.
Ambos detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que les investiga por un presunto delito de agresión sexual y que acordó su puesta en libertad provisional. Aunque les impuso como medida cautelar la prohibición de comunicación y aproximación a las víctimas, han informado a EFE fuentes del TSJA.
