Dos detenidos por una agresión sexual a dos menores junto a la Feria de Málaga

Dos hombres de 21 y 23 años han sido detenidos por un presunto delito de agresión sexual a dos chicas menores de edad cometido en las inmediaciones del recinto ferial de Málaga, según han informado este miércoles a EFE fuentes policiales.

Uno de los detenidos trabajaba en una caseta del real. La agresión sexual se cometió presuntamente la madrugada del 20 de agosto en un descampado cercano a dicho recinto, según las fuentes.

Ambos detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que les investiga por un presunto delito de agresión sexual y que acordó su puesta en libertad provisional. Aunque les impuso como medida cautelar la prohibición de comunicación y aproximación a las víctimas, han informado a EFE fuentes del TSJA.