El tiempo
Alerta amarilla este jueves en el litoral de Málaga por viento y olas de hasta tres metros
Las comarcas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía estarán en aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 08,00 horas hasta el final de la jornada
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 28 de julio, el aviso amarillo por oleaje en Málaga por rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y olas de tres metros de altura. El aviso también se activa para los litorales de Almería y Granada.
Las comarcas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía estarán este jueves bajo aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 08,00 horas hasta el final de la jornada, debido a la previsión de vientos del oeste y suroeste con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de entre dos y tres metros de altura.
Por su parte, la costa granadina permanecerá en alerta amarilla desde las 08,00 horas de este jueves hasta la madrugada, ante las mismas condiciones de viento y oleaje. Y con respectos las tierras almerienses, el aviso por oleaje se mantendrá también en vigor en el mismo tramo horario en Poniente y Almería Capital. Se esperan vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.
Cielos poco nubosos
Se esperan cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descarta la aparición de intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día. Con respecto a las temperaturas, se registrará un descenso generalizado. En el litoral mediterráneo, se espera la presencia de poniente "fuerte".
