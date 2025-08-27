Vuelta al cole
Las Catas Solidarias a cambio de material escolar en la Fábrica del Soho comenzarán el 1 de septiembre
La Fundación Grupo Premium organiza durante todo el mes degustaciones benéficas con el objetivo de ayudar a familias vulnerable en la vuelta al cole
La llegada de septiembre no solo marca el regreso a las aulas, también supone un reto económico para muchas familias que deben afrontar los gastos de material escolar. Conscientes de esta dificultad, la Fundación Grupo Premium ha puesto en marcha una nueva edición de sus ya tradicionales Catas Solidarias.
La iniciativa, que cuenta con la colaboración de La Fábrica del Soho y Vasco Informática, ofrece a los malagueños la oportunidad de disfrutar de catas gratuitas a cambio de la donación de material escolar nuevo o en buen estado, con un valor estimado de entre 10 y 15 euros por persona.
Cultura y solidaridad
Las Catas Solidarias se celebrarán en varias fechas a lo largo del mes de septiembre, con un calendario que arranca en día 1 a las 18:30 horas y continúa los días 2, 3, 9, 12, 16, 19, 22, 23 y 26. Para participar es imprescindible reservar previamente a través de la web de La Fábrica del Soho, ya que las plazas son limitadas.
El formato, consolidado ya como una cita imprescindible cada septiembre, busca reunir a vecinos y cisitantes en una mbiente distendido, donde la cultura gastronómica se convierte en vehículo para apoyar a quienes más lo necesitan.
Donaciones a la Fundación Olivares
Cada asistente debe llevar consigo material escolar básico, desde mochilas y estuches hasta cuadernos, bolígrafos o lápices. La Fundación Grupo Premium subraya que cualquier aportación, por pequeña que parezca, puede mejorar de manera signidicativa la vida de muchos niños en situación de vulnerabilidad.
Todo lo recaudado se entregará íntegramente a la Fundación Olivares, entidad malagueña que trabaja para mejorar la calidad de vida de menores con cáncer o enfermedades terminales. De esta forma, también, brindarán apoyo a sus familias.
Compromiso con la ciudad
"Queremos que cada malagueño pueda aportar su granito de arena", destacan desde la Fundación Grupo Premium, recordando que la unión de pequeños gestos logra un gran impacto colectivo. El proyecto pretende además sensibilizar sobre la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.
De este modo, la Fundación refuerza su compromiso con la comunidad local, demostrando que la solidaridad y el disfrute cultural pueden ir de la mano. Septiembre se convierte así en un mes en el que Málaga demuestra, una vez más, su capacidad de volcarse con quienes más lo necesitan.
